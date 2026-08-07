México y Perú restablecen relaciones diplomáticas después de nueve meses

Este 7 de agosto, los gobiernos de México y Perú anunciaron el restablecimiento de sus relaciones bilaterales diplomáticas, tras considerar los históricos “lazos de hermandad” y cooperación que unen a ambas naciones.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que se acordó la reanudación de las relaciones entre y de este modo, tanto México como Perú reafirman su respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

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¿Qué dijo Perú del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con México?

Po su parte, la Cancillería de Perú que luego de la solicitud de las autoridades mexicanas a favor de Betssy Betzabet Chávez Chino , el Estado reafirmó su compromiso con las obligaciones derivadas de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 de la que los países son parte.

Asimismo, reiteró que en el Gobierno de Perú no existe persecución política y que “en el país impera el Estado de derecho, separación de poderes y el respeto a las garantías de la administración de justicia, incluyendo el debido proceso”.

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