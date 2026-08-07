“Gobierno de muerte y mentira”: Maru Campos arremete contra Morena por polémicos lineamientos de audiencias

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se lanzó contra del Gobierno de México por querer censurar a los medios de comunicación y evitar que se conozca lo que calificó como “el fracaso de Morena”.

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En entrevista con el periodista Roberto Ruiz, la mandataria cuestionó duramente la medida y acusó al gobierno federal de intentar silenciar temas incómodos como las madres buscadoras, los asesinatos y la falta de atención a niños con cáncer.

“Este gobierno de la muerte, este gobierno de la mentira, está generando estos lineamientos porque, claro, ellos no quieren que se siga sabiendo sobre las madres buscadoras que no son atendidas en Palacio Nacional, que se sepa de los niños que mueren por falta de atención contra el cáncer”, señaló.

Campos también lanzó una acusación sobre un supuesto acuerdo entre el gobierno federal y grupos criminales, al asegurar que tampoco quieren “que se sepa de los asesinatos y mucho menos del gran acuerdo que hay entre el gobierno federal y los cárteles o los grupos terroristas que existen en México”.

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