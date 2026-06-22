Marina del Pilar Ávila reconoce que busca acuerdo con agentes del FBI por visa cancelada

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien fue la primera en perder la visa americana reconoció que negocia con autoridades de Estados Unidos, tal como se dio a conocer en un audio difundido recientemente.

En el material que dio a conocer el periodista Héctor de Mauleón y que explica en su columna, se escucha a la gobernadora hablar con asesores externos del FBI, que funcionan como gestores con agencias de inteligencia de Estados Unidos.

¿Qué dice Marina del Pilar en los audios filtrados?

La gobernadora dice estar de acuerdo en la negociacion, pero afirma que prefiere que se haga a través de su abogado.

Asesor FBI: Puede traer sus abogados con gusto y lo podemos hacer en el consulado americano, en una oficina privada en Tijuana, y aparte de eso ayudarla con los términos, como dicen ellos, sanciones y cargos que pueden presentar. Entonces señora gobernadora estamos muy muy a tiempo de poderlo lograr.

Marina del Pilar: Una pregunta y las reuniones que ya he tenido, las pláticas.

Asesor FBI: Esto, incluso hoy, es el inicio de un proceso y si está interesada en hablar con el FBI, podemo arreglarlo.

Marina del Pilar: Que hablen con mi abogado para completar todo esto

Asesor FBI: Ella está preguntado si hay forma de que hablemos con el abogado ¿Deberíamos hablar con el abogado o solo con ella?

Asesor FBI: Sí absolutamente, es muy buena pregunta, podemos hablar con el abogado. Solo necesitamos su informacion de contacto y su nombre gobernadora, sería todo.

Marina del Pilar: Pues obviamente para mí es importante pues porque es quien tiene todo el tema jurídico. Yo la verdad estoy tranquila. Hemos estado con quienes me han buscado de las agencias y realmente me han buscado a mí y yo en la mejor disposición porque quiero resolver eso y aclarar cualquier cosa. Pero si me gustaría que fuera a través de mi abogado para que él se encargara de todos los trámites legales y jurídicos y me pudiera explicar exactamente pues toda la situación.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Marina del Pilar afirma que acuerdos con EUA son institucionales

Las filtraciones de Marina del Pilar aparecen en medio de la presión de EUA por detener y extraditar una lista de los narcopoliticos de Morena, solicitados por el Departamento de Justicia de Donald Trump.

Algunos como el general Gerardo Mérida Sánchez, resposnable de la seguridad en Sinaloa, o el hermano de Carmona “El rey del huachicol”, ya se entregaron a las autoridades y estan buscando acuerdos para reducir su condena o convertirse en testigos protegidos.

Por ello trasciende el hecho es que Del Pilar esté buscando negociaciones con el FBI.

“Efectivamente yo tengo reuniones con autoridades de estados unidos, pero como gobernadora, de forma muy institucional y muy respetuosa, totalmente transparentes”, dijo la gobernadora al confirmar que el audio era autentico.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.