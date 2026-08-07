Más mentiras: Liz Vilchis cita mal estudio de Reuters sobre la credibilidad de TV Azteca

Ana Elizabeth García Vilchis, mejor conocida como Liz Vilchis, que se encargaba de la seccióna “Quién es quién en las mentiras”, reapareció en la “mañanera” y otra vez intentó golpear a los medios de comunicación críticos de la 4T, pero ahora como reportera, sin embargo, citó mal el informe digital al que se refería.

Liz Vichis, apodada como “palera premier del Gobierno”, llevó el tema de derechos de las audiencias para adular a las autoridades, pero lo hizo mal al contrariar al informe presentado por Reuters, al cual estaba citando.

Reuters ubicó a TV Azteca como el medio tradicional con mayor alcance semanal en México y credibilidad al registrar un alcance del 24% por encima de otras marcas informativas.

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¿Qué errores cometió Liz Vilchis?

Liz Vilchis habló sin argumentos, tal como lo hizo en anteriores ocasiones en el sexenio pasado donde contaba con una sección y lo peor es que habló de los datos de Reuters a la ligera, pues este se trata de uno de los estudios internacionales más consultados para revisar los hábitos de noticias.

Vilchis también mencionó que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se impulsaron mecanismos de comunicación directa con las audiencias como la Mañanera, pero en ese espacio se dijeron más de 110 mil falsedades.

A esto se suma que la supuesta periodista habla de mentiras cuando en su participación tuvo dichos como”No es falso pero se exagera", “No es falso pero no es verdadero”.

Pagaba México miles de pesos y Vilchis jamás aprendió a leer

Pero lo peor mas allá de las mentiras actuales de Liz Vilchis y su nuevo error para citar a Reuters, es que los mexicanos pagabamos entre 82 y 94 mil pesos mensuales.

Por mal leer y mentir, el gobierno le pagó más de 3.5 millones de pesos.

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