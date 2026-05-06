Luego de que el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez fuera acusado de narcotráfico por las autoridades de los Estados Unidos (EUA) junto al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el legislador dio a conocer los motivos por los cuáles no se ha presentado a sesionar como lo exigen sus funciones.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que el senador del partido Morena aseguró que no se presentó a la sesión de este miércoles 6 de mayo para evitar “un espectáculo” en el recinto legislativo contra integrantes de las bancadas de oposición.

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¿Por qué no ha ido a sesionar Enrique Inzunza desde que se le acusó de narcotráfico?

De acuerdo con los motivos que dio el morenista Enrique Inzunza, acusado de narcotráfico en EUA, no se presentó a la sesión de este 6 de mayo gracias a que siguió con sus supuestos principios de rectitud y veracidad.

A través de un breve comunicado emitido en redes sociales, Inzunza Cázarez señaló textualmente: “No acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente. La razón: no le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora, de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario del Senado Mexicano”.

Vale la pena recordar que Enrique Inzunza Cázarez, es uno de los políticos de Morena acusados directamente por los Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país.

¿Qué pasa si Enrique Inzunza no acude a sesionar en el Congreso?

Vale la pena mencionar que las sanciones a las que se puede hacer acreedor el senador morenista, de momento implican solamente un descuento de la dieta del día en cuestión, pues en caso de que sean faltas reiteradas, se aplicará una amonestación del Presidente legislativo.

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