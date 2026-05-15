La mañana de este viernes, tanto la mandataria de México como el de Estados Unidos sostuvieron una llamada para abordar el tema de seguridad y comercio entre ambos países.

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México y Estados Unidos mantienen diálogo

Fue a través de redes sociales que el Gobierno de México dio a conocer que hubo una conversación con el presidente Donald Trump para hablar sobre seguridad y comercio.

Se tiene previsto que el próximo 27 de mayo las delegaciones de México y Estados Unidos se reúnan para iniciar formalmente las negociaciones bilaterales para la revisión del Tratado de Libre Comercio.

Tensión por muerte de agentes de la CIA y caso Rocha Moya

Hace unos días, dos agentes de la CIA murieron en un accidente automovilístico ocurrido en Chihuahua. Fox News cuestionó al presidente Donald Trump sobre la situación y señaló que “México está perdido”.

Por su parte la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt indicó que Estados Unidos está trabajando para “detener el flagelo del narcotráfico que afecta a ambos países”.

Por otro lado, otro de los temas centrales entre ambos gobiernos es la investigación que gira en torno al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya a quien se le vincula con el crimen organizado.

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