Gobierno ondea “falsa bandera de soberanía” para proteger a acusados de nexos con el narcotráfico

El Gobierno de México recurrió al choque con Estados Unidos y sacó la bandera de la soberanía nacional, en lugar de tomar medidas por las acusaciones en aquel país contra funcionarios por presuntos nexos con el narcotráfico.

Desde el Monumento a la Revolución en la capital del país, en medio de la “celebración” por el segundo aniversario del triunfo en las elecciones presidenciales, la administración federal invitó a “dudar” del interés de los juicios de extradición de EUA, al considerar que el Departamento de Justicia quiere convertirse en el “principal elector en México”.

“Es legítimo dudar del verdadero interés de los juicios de extradición para autoridades electas (...) primero, hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros (...) hace que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México. Eso no lo vamos a permitir”, mencionó el pasado 31 de mayo.

Se trata de una afrenta directa a Estados Unidos, en medio de la negociación del Tratado de Libre Comercio, además de señalamientos cada vez más claros del gobierno vecino contra funcionarios en el país por presuntas actividades ilícitas, dejando atrás la alianza que se había formado.

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Expresidente Calderón acusó discurso de soberanía para “defender a delincuentes”

Tan sólo un día antes del evento en la Ciudad de México (CDMX), el expresidente Felipe Calderón condenó que el Gobierno Federal utilice el discurso de la soberanía para defender a delincuentes, ya que sentenció que no resuelve los problemas del país.

“Esa es la verdadera amenaza de la soberanía, que haya regiones donde el crimen impone reglas, los criminales cobran cuota, deciden quién trabaja y quién gobierna”, refirió en un evento en Chihuahua.

❌ El gobierno volvió a generar un choque. Con su discurso en el reciente mítin volvieron a tensar las relaciones con #EEUU, en relación a las acusaciones de los narcopolíticos que la 4T protege y las supuestas intervenciones que prefieren acusar en lugar de trabajar en la… pic.twitter.com/necgSrwxls — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 1, 2026

Ante esto, demandó que se realicen acciones urgentes y se dejen atrás los dobles discursos, pues puntualizó que “la soberanía se defiende expulsando de la vida pública a las lacras”.

Morena protege a sus aliados y persigue a opositores como Maru Campos

Y es que tras las acusaciones en Estados Unidos contra funcionarios mexicanos, el Gobierno de México no ha detenido a ninguno de los 10 señalados; no obstante, inició una persecución contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien ha señalado que existe “doble rasero” en el régimen morenista.

No es sólo la falta de acción contra los acusados, sino que, en el ámbito legislativo, aprobaron la nulidad de elecciones con el pretexto de intervención extranjera; además, aumentan los casos por tráfico de hidrocarburos y los señalamientos contra Adán Augusto López en Tabasco.

El Gobierno de México, en medio de toda la crisis, prefiere “esconder la basura bajo la alfombra” y voltear a otro lado, escudándose en la bandera nacionalista para poder proteger a aquellos que son señalados de malas prácticas.

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