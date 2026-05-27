Los mexicanos están cansados de la corrupción y de los políticos con vínculos con el narcotráfico, por lo que una encuesta decidió captar la voz de los habitantes y reveló que la mayoría “está de acuerdo” en que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa sea extraditado a Estados Unidos para enfrentar la justicia.

Y es que el caso de Rubén Rocha Moya visualizó cómo algunos de los políticos de Morena están ligados con el crimen organizado, en este caso con “Los Chapitos”, sin importarles el precio, ya sea si hablamos del dinero de los mexicanos o las vidas humanas al dejar que la violencia se adueñe del territorio.

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¿Qué porcentaje de los mexicanos “está de acuerdo” en que Rubén Rocha Moya sea extraditado?

La encuesta de Enkoll, agencia dedicada a la investigación en opinión pública y estudios de mercado, reveló que el 60% de los mexicanos encuestados están a favor de que Rubén Rocha sea extraditado a Estados Unidos.

Mientras el 25% de los encuestados dijo estar “muy de acuerdo”, el 35% estuvo “de acuerdo”. En contra parte, el 25% se mostró en “desacuerdo” y el 6% “muy en desacuerdo”.

El 5% dijo no saber o no respondió y 4% se mostró “ni de acuerdo ni en desacuerdo”.

Rocha Moya debe ser extraditado



📊Según encuesta de @enkoll_ , 60% de los mexicanos cree que debe ser entregado a Estados Unidos



Además, 62% da credibilidad a los señalamientos en su contra



Morena los defiende... los ciudadanos se dan cuenta de la verdad pic.twitter.com/frthmgya9x — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 27, 2026

¿Mexicanos creen en las acusaciones de EUA contra Rubén Rocha?

La encuesta no solo mostró la falta de apoyo hacia el morenista, sino que las autoridades norteamericanas tienen mayor credibilidad que las mexicanas.

Más del 60% dijo que creen las acusaciones en contra del gobernador Rubén Rocha Moya. Las cantidades se dividen de la siguiente manera:

Muy creíbles: 38%

Algo creíbles: 24%

Poco creíbles: 19%

Nada creíbles: 9%

No sabe o no respondió: 10%

Estos resultados coinciden en que la percepción del avance contra la corrupción está en crisis y los mexicanos se dan cuenta en que la delincuencia es capaz de alcanzar hasta los mandos más altos del país.

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