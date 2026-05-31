Arropada por todo el Partido Acción Nacional (PAN), la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, aseguró que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y toda la Cuarta Transformación recordaran que su fin inició en la entidad del norte del país.

Durante la Reunión en Apoyo a Maru Campos, la mandataria sentenció que van a trabajar porque el futuro de México no sea igual al de Sinaloa (tras las acusaciones de nexos con el narcotráfico en Estados Unidos); además, sentenció que no la van a doblegar, pese a los ataques.

“México recordará que el final de este régimen de Morena empezó aquí en Chihuahua. Hoy México se vuelve a refugiar aquí, México no está condenado (...) desde aquí volveremos a defender la libertad de nuestra nación”, expresó.

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“Estaba equivocada”: Maru Campos sobre su relación con el Gobierno Federal

Asimismo, Campos Galván recordó que intentó tener una “relación institucional” con el Gobierno Federal; sin embargo, todo se rompió tras el operativo en un narcolaboratorio en Chihuahua y las acusaciones en su contra por presuntamente permitir la presencia de agentes de la CIA en operativos mexicanos.

La mandataria acusó que desde las conferencias de Palacio Nacional existe una persecución política en su contra, misma que pone en riesgos sus derechos como una ciudadana.

“Un día comenzó (en) La Mañanera una acusación grave y falsa: traición a la patria. En ese momento confirmé que, si una gobernadora electa puede ser violentada en su presunción de inocencia y perseguida, entonces nadie está seguro”, puntualizó.

Hoy miles de chihuahuenses y mexicanos se unieron en una misma causa. 💙🇲🇽



Con la convicción de defender la libertad, la democracia y la tranquilidad de las familias. Porque más allá de lo conveniente, lo que hay que hacer es lo correcto, y lo correcto es defender a Chihuahua. pic.twitter.com/D8GClZUqts — Maru Campos (@MaruCampos_G) May 30, 2026

Maru Campos sentenció que no pueden doblegar a Chihuahua

Contrario a las acusaciones en su contra, la gobernadora de Chihuahua aseguró que Morena y la 4T son los verdaderos traidores a la patria y les aseguró que no podrán doblegar a su entidad.

Recordó que, desde que asumió el poder, se ha dedicado a combatir al crimen de manera frontal, defender familias y la libertad. Puntualizó que la lucha actualmente es: libertad o narcopolítica.

“Aquí hay una gobernadora que combate el crimen de manera frontal, que defiende a las familias y su libertad. Lo que está en juego hoy no es una discusión legal o de soberanía, es una batalla por el alma de este país, porque la elección de hoy es: libertad o narcopolítica, libertad o arreglos criminales, valentía o rendición, justicia o impunidad”, concluyó.

Finalmente, la mandataria estuvo acompañada por la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como toda la cúpula panista del país.

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