La organización American Society of Mexico (AmSoc) exigió al gobierno federal claridad y cooperación en la investigación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros nueve exfuncionarios estatales ante nexos con el crimen organizado.

La AmSoc señaló que los procesos judiciales de Estados Unidos “se rigen por estándares rigurosos de investigación y debido proceso”: “La gravedad del contexto exige respuestas institucionales a la altura del desafío”.

Esto luego de que se indicó que la administración de Trump no presentó pruebas contundentes sobre los presuntos sobornos.

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American Society of Mexico pide pronta respuesta en mecanismos de cooperación. pic.twitter.com/OeGmqIxuw8 — American Society of Mexico (@amsocmx) April 30, 2026

De cara a la negociación del T-MEC, indicó que México es el principal socio comercial de los Estados Unidos: “Esa relación, profunda e interdependiente, no puede sostenerse de manera duradera sin una cooperación genuina en materia de Estado de derecho. Seguridad y prosperidad van de la mano”.

La organización, presidida por Larry Rubin y cuyo presidente honorario es el embajador de Estados Unidos en México, fue categórica: la cooperación judicial bilateral “no es optativa”, sino un imperativo legal derivado de los tratados y compromisos que ambas naciones han asumido en materia de seguridad.

“La credibilidad de México como socio estratégico -económico, comercial y de seguridad- se juega también en la forma en que enfrenta estas circunstancias”, indicó.

La American Society of Mexico también respaldó los principios del debido proceso y la presunción de inocencia para todas las partes involucradas.

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