Donald Trump anuncia nueva estrategia contra narcoterrorismo: “Si no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo, enfocada principalmente en neutralizar a los cárteles del narcotráfico.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario sentenció que si los gobiernos de la región, incluyendo México, no frenan el avance de estos grupos, entonces ellos actuarán y recordó que ya han comenzado con acciones unilaterales, como las que se llevan a cabo en el mar Caribe desde el año pasado.

“No permitiremos que los cárteles, los yihadistas ni los gobiernos que los apoyan conspiren contra nuestros ciudadanos con impunidad”, expresó este miércoles 6 de mayo.

🔴 #IMPORTANTE | El presidente Donald Trump (@POTUS) firmó una nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo que coloca a los cárteles en el centro de la lucha antiterrorista. El objetivo es claro: neutralizar sus operaciones para proteger la seguridad de EE. UU.



"Ya no… pic.twitter.com/uhqT3BS5RG — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 6, 2026

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Trabajarán con gobiernos siempre y cuando haya coordinación

En el documento, el Gobierno de los Estados Unidos adelantó que sólo trabajará en coordinación con gobiernos locales, siempre y cuando estén dispuestos a trabajar para erradicar a estos grupos, si no quieren hacerlo, entonces tomarán las “decisiones necesarias” para proteger a su país.

“(...) hemos puesto en marcha la operación terrestre, que es mucho más fácil. Seguramente oirán algunas quejas de gente de México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”, expresó en un evento de la Casa Blanca.

Ante esto, recordaron que la prioridad de la administración es la neutralización de las amenazas en el hemisferio, mediante acciones que incapaciten las operaciones de los cárteles hasta “que no puedan ingresar drogas, miembros o víctimas de trata” a Estados Unidos.

Fentanilo es considerado un arma de destrucción masiva

Las autoridades estadunidenses reiteraron que el fentanilo ya es considerada como arma de destrucción masiva (WMD, por sus siglas en inglés; no obstante, acusan directamente a las organizaciones terroristas (los cárteles) por aumentar la amenaza en su territorio.

Ante lo cual, reiteraron que trabajan unilateralmente, ya que en los últimos 12 meses de la administración de Joe Biden “murieron más estadunidenses por drogas que todos los militares muertos en combate desde 1945″.

Finalmente, también sentenciaron que existe un vínculo entre los cárteles de la droga y el terrorismo islámico.

Una semana antes, EUA acusó a funcionarios mexicanos

Tan solo una semana antes, el Departamento de Justicia de EUA anunció que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y 9 funcionarios más (cercanos a la Cuarta Transformación) de nexos con grupos del narcotráfico, específicamente con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.

La acción provocó que los funcionarios que estaba en activo, en su mayoría, pidieran licencias, luego de que el Gobierno de México, mediante la Fiscalía General de la República (FGR), pidió una investigación, ya que EUA solicitó la extradición de éstos.

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