La senadora Lilly Téllez, por el Partido Acción Nacional (PAN) compartió un video en sus redes sociales con un duro mensaje hacia Morena y contra el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia; recalcando que se trata más de un “narcopacto” que le da la espalda a los mexicanos y permite que los cárteles sigan controlando al Estado.

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En su discurso, la legisladora explicó que Morena, es un régimen en el que la política autoritaria y el “narcoterrorismo” se fusionaron en el poder como una sola estructura. Aseguró que en lugar de que el partido respondiese comprometido con México, se agrupó como “un grupo mafioso”.

El caso Rocha es la acusación político criminal de mayor alcance jamás presentada contra un gobierno mexicano en funciones.



Hay un México de gente honesta y otro de narcopolíticos. Es momento de defender a nuestra Patria. pic.twitter.com/17D55v4P4q — Lilly Téllez (@LillyTellez) May 13, 2026

A sus ojos, hubo protección para los alineados con el narco, pero castigo para quienes lo combaten en la Sierra Tarahumara, caso actual contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

“Los cárteles no sólo sobornan a funcionarios públicos, los instalan. [...] No negocian con la policía, los controlan; y esta no es una historia de corrupción aislada, es el sistema bajo el que opera Morena” — aseguró Lilly Téllez en su mensaje a los mexicanos.

Aseguró que el pacto se mantiene y que Sinaloa no es un caso aislado, pues esta “alianza narcopolítica” se extiende por muchas regiones del país, y lo que vive en México no es infiltración, sino la captura del Estado.

“El cártel dictaba la conducta del gobierno... hombres armados secuestrando operadores de oposición y robando urnas mientras la policía no intervenía”. — puntualizó la senadora.

Protegen al narco en Sinaloa pero generan persecución política en Chihuahua, asegura Lilly Téllez

Lo que más destacó de su discurso, fue la protección inmediata para los 9 funcionarios acusados por el gobierno de Estados Unidos (EUA) en Sinaloa, pero la actual persecución política contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Aseguró que entregar a los acusados a la justicia estadounidense sería liberar una caja de Pandora que podría desestabilizar el propio régimen, sin embargo, puntualizó que es por ello que los grupos criminales se sienten blindados ante cualquier eventualidad.

Finalizó su discurso urgiendo llevar a los “narcopolíticos” mexicanos ante la justicia, pues ella cree que la acusación contra Rocha Moya no debe de ser el final, sino el principio de la batalla del “bien contra el mal”.

“La acusación contra Rocha Moya no debe ser el final, debe ser el principio... es la acusación político-criminal de mayor alcance contra un gobierno mexicano en funciones. [Morena] no defiende a México, defiende la impunidad de los narcopolíticos ante el escrutinio internacional”. — concluyó Lilly Téllez.