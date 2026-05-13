Después de que Morena anunciara la solicitud de un juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, varios mandatarios del Partido Acción Nacional (PAN) le mostraron su respaldo y acusaron al partido guinda de tratar de encubrir a Rubén Rocha.

Y es que tras la evidente protección de Morena a los suyos, sobre todo hacia el gobernador con licencia Rubén Rocha, quien es investigado en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado o mejor dicho Los Chapitos, ahora busca desviar la atención con represalias, de acuerdo con el PAN.

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¿Qué dijo el presidente del PAN?

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró que la solicitud de juicio político contra Maru Campos se trata de una represalia poder pedir que retiren la inmunidad al gobernador Rocha Moya.

“En Sinaloa se asocia el gobierno de Morena con ellos (el crimen organizado) para cogobernar, y como pedimos juicio político ahora esta es la respuesta, entonces que así sea”, dijo Jorge Romero.

Gobernadores respaldan a Maru Campos

Pero el dirigente del PAN no fue el único en respaldar a Maru Campos, sino también algunos gobernadores como Libia Dennise García Muñoz Ledo de Guanajuato, Mauricio Kuri González de Querétaro y María Teresa Jiménez Esquivel de Aguascalientes.

🔵 Teresa Jiménez (@TereJimenezE), gobernadora de Aguascalientes, respalda a Maru Campos (@MaruCampos_G) y destaca que "ha sabido gobernar con hechos" en temas de salud y seguridad en Chihuahua https://t.co/5kg4quyN59 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 13, 2026

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