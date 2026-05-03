Los sinaloenses no se quedaron callados ante las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya por vínculos con el narcotráfico y su salida de la gubernatura para poner en el cargo a Yeraldine Bonilla, quien es muy cercana al morenista.

Y es que las acusaciones del Departamento de Justicia estadunidense sostienen que Rubén Rocha Moya pactó con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, para ganar las elecciones de 2021. A cambio, prometió ayudar en las operaciones de tráfico de drogas y permitió que los líderes de la organización pusiera políticos corruptos en cargos de poder del gobierno estatal y local.

Iván Archivaldo Guzmán, Ovidio Guzmán López y Alfredo Guzmán Salazar, hijos del exlíder del cártel, ordenaron a los miembros de la organización criminal robar las papeletas con votos de los oponentes en la contienda y secuestraran y amenazaran a los otros candidatos.

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¿Qué opinan los sinaloenses sobre el caso Rocha Moya?

adn Noticias realizó un sondeo a algunos habitantes de Sinaloa y la mayoría de ellos aseguraron que era necesario que se fuera, aunque la corrupción es muy fuerte, es decir, está tan arraigada que no será fácil de eliminar y que se hagan cambios rápidos.

“Una decisión muy acertada que él debería ser investigado, ya que aquí en Sinaloa se ha vivido mucha violencia” dijo una joven.

“Si es cierto que puede que haya un cambio en gobernadores, pero yo lo dudo bastante porque la corrupción es muy fuerte, está tan arraigada que no creo que se elimine tan fácilmente”, dijo un hombre.

“Está bien que se le investigue porque los delitos de lo que se le acusa son delicados y hemos pasado por mucha violencia en la ciudad”.

“Yo digo que si se separó del cargo es porque tiene maldad, si Estados Unidos lo está pidiendo es por algo”, señaló otro joven.

Estas palabras de los habitantes no solo demostraron un hambre de justicia, sino también un cansancio por la violencia en la entidad que ha cobrado miles de vidas.

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