Maru Campos responde a la solicitud de juicio político que busca Morena

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La gobernadora de Chihuahua aseguró que la postura de la 4T sólo es para distraer la atención sobre las acusaciones contra Rocha Moya.

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Por: Ximena Ochoa
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