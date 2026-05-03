La investigación contra Rubén Rocha Moya está en manos de uno de los fiscales más poderosos de Estados Unidos y es Jay Clayton, quien también participó en el caso de Nicolás Maduro, por cargos por narcoterrorismo y tráfico de drogas.

Pero no solo Jay Clayton es una pieza clave en las investigaciones, sino todo su equipo que está conformado por expertos y especialistas en dirigir acusaciones de alto impacto.

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¿Quiénes son los expertos que investigan el caso de Rubén Rocha?

Jay Clayton, “fiscal estrella” y de “casos pesados”

Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, es conocido por liderar casos “pesados” en Estados Unidos. Es una de las personas más influyentes en cuanto a la persecución de delitos del crimen organizado a nivel internacional y uno de los asesores clave del Grupo de Trabajo Presidencial sobre Mercados Financieros.

Es abogado por la Universidad de Pensilvania, pero también estudió Economía en la Universidad de Cambridge. De 2017-2020 fue nominado para presidir la Comisión Nacional de Bolsa y Valores de Estados Unidos por el presidente Donald Trump, y durante dicho periodo fue miembro de organismos reguladores y asesores sobre la Junta de Estabilidad Financiera y la Junta de Supervisión de la Financiación de la Vivienda Federal.

Así como lo hizo en el caso de Nicolás Maduro, Jay Clayton encabezará la ofensiva legal donde Rocha Moya y otros señalados son el blanco.

Katherine Polk Failla

En el equipo del fiscal también estará Katherine Polk Failla, jueza federal del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y quien cuenta con un doctorados en jurisprudencia en la Facultad de Derecho de Harvard. Durante su larga trayectoria ha llevado casos de terrorismo y fraude fiscal.

Katherine Polk Failla tiene experiencia en el sector privado y el poder judicial, ya que fue secretaria jurídica para el juez Joseph E. Irena y abogada en Morgan, Lewis & Bockius.

Terrance C. Cole

Terrance C. Cole,administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), también forma parte de equipo, al ser experto en el tráfico de fentanilo, lavado de dinero internacional, muertes por sobredosis y la violencia.

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