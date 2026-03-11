Lilly Téllez exige comparecencia de Jesús Ramírez por el desvío de 27 mil mdp

La senadora del PAN, Lilly Téllez, exigió que el gobierno federal investigue a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores de la Presidencia de al República, tras las acusaciones hechas por el exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra, y pidió que diversos funcionarios comparezcan ante el Senado de la República para explicar su actuación.

La legisladora solicitó directamente al Gobierno federal que se investiguen los señalamientos contra Ramírez Cuevas y se esclarezca si hubo irregularidades o posibles actos de corrupción dentro del gobierno.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué funcionarios podrían comparecer ante el Senado?

De acuerdo con el punto de acuerdo presentado en la Cámara Alta, la senadora plantea que varios funcionarios federales acudan al Senado para rendir cuentas sobre las acusaciones y los temas relacionados con el manejo del poder dentro del gobierno.

Entre los funcionarios que propone llamar a comparecer están:

Jesús Ramírez Cuevas , coordinador Asesores de la Presidencia de la República.

, coordinador Asesores de la Presidencia de la República. Ernestina Godoy Ramos , Fiscal General de la República.

, Fiscal General de la República. Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

La legisladora sostiene que el Senado debe ejercer su facultad de control político para esclarecer los hechos y conocer si las acusaciones hechas por Scherer tienen fundamento.

¿De qué acusan a Jesús Ramírez?

La exigencia surge luego de que Julio Scherer Ibarra hiciera señalamientos contra Ramírez Cuevas en los que lo vincula con presuntas prácticas irregulares dentro del gobierno federal, específicamente, lo acusa de desviar 27 mil millones de pesos y de reunirse con Sergio Carmona, señalado como el “rey del huachicol” y vinculado al financiamiento de campañas políticas de Morena. Acusaciones que desataron una nueva confrontación política entre la oposición y la administración federal.

Ante esto, Lilly Téllez afirmó que las acusaciones deben investigarse a fondo y recordó que anteriormente ella misma denunció irregularidades relacionadas con el caso de Genaro García Luna.

La senadora señaló que permitir que los funcionarios comparezcan ante el Senado ayudaría a transparentar los hechos y a aclarar ante la ciudadanía si existen responsabilidades dentro del gobierno federal.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

