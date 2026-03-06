Lenia Batres vuelve a cometer error durante sesión en la SCJN

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres volvió a cometer un error durante la sesión del jueves, esto luego de que se pronunciara sobre un asunto que no estaba a discusión.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Lenia Batres se equivoca en sesión de la SCJN

Durante la sesión la ministra Lenia Batres tomó la palabra para indicar que estaba en contra de un proyecto bajo la ponencia del ministro Giovanni Figueroa Mejía y este le aclaró que el asunto le había sido retirado de la lista a discusión.

El asunto que los ministros se encontraban discutiendo era un amparo en revisión sobre la obligación de las comisiones de atención a víctimas para establecer el monto de una indemnización por daño moral.

¿Cuáles han sido los errores de la ministra Lenia Batres?

Esta no es la primera vez que la ministra se equivoca durante la sesión pues en octubre pasado le tomó un minuto y 34 segundos saber qué proyecto debía presentar ante la sala y algunos de los colegas intentaron ayudarla. En septiembre hizo un berrinche porque los demás ministros rechazaron su proyecto.

Durante una resolución del recurso de reclamación relacionado con la defensa de la autonomía municipal de Puente de Ixtla, Morelos, la ministra Lenia Batres dijo que votaba a favor del proyecto; sin embargo, minutos después interrumpió para disculparse y corregir pues estaba en contra.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.