La tarde de este viernes 12 de junio se confirmó que la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, aprobó el inicio de un juicio político en contra del gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, el cual fue acusado por el delito de desvío de recursos públicos.

Fue durante una sesión extraordinaria que la Comisión aprobó el juicio político con seis votos a favor por parte de las bancadas del PRI, PAN así como un solo sufragio de Morena, partido que había promovido en un inicio la medida contra García Sepúlveda.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿De qué acusan a Samuel García en Nuevo León?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta el momento, Samuel García del partido Movimiento Ciudadano, habría triangulado fondos públicos por casi mil millones de pesos a empresas vinculadas con su círculo familiar más cercano.

Investigaciones periodísticas realizadas por el medio El Financiero, señalan que el actual gobernador de Nuevo León favoreció a un despacho del cual los principales accionistas son Samuel Orlando García Macarro, su padre, así como Samuel Orlando García Villarreal, su medio hermano.

🚨#AlertaADN



La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio del juicio político contra el gobernador Samuel García (@samuel_garcias), quien es señalado por triangulación de recursos pic.twitter.com/UGGRkQo4Bg — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 12, 2026

¿Qué es un juicio político?

De acuerdo con el propio Sistema de Información Legislativa del Gobierno de México, el juicio político es un procedimiento de orden constitucional en el cual el Congreso de la Cámara de Diputados se encarga de acusar mientras que la de Senadores de emitir la sentencia contra políticos señalados por casos ilegales.

Se señala que entre los motivos más graves para un juicio político es el manejo indebido de fondos y recursos públicos, tal cual y como se le señala a Samuel García por autoridades locales de Nuevo León.

¿Qué ha dicho Samuel García tras acusaciones?

Vale la pena señalar que Samuel García ha negado los señalamientos en su contra, argumentando que todo se trata de una estrategia política para debilitar su movimiento.

Samuel García tiene hasta 15 días hábiles para emitir una respuesta a la aprobación del juicio político que se dio en la Comisión Anticorrupción del Estado de Nuevo León.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.