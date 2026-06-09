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PRI defenderá triunfo en Coahuila

Alejandro Moreno defendió el triunfo del PRI en Coahuila, acusó presiones tras la derrota de Morena y llamó a la unidad opositora rumbo a 2027.

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Por: Ximena Ochoa
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