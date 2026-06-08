Skip to main content
en vivo
TV Azteca
Azteca UNO
Azteca 7
Deportes
Noticias
adn Noticias
Videos
Regionales
Aguascalientes
Baja California
Bajío
Chiapas
Chihuahua
Ciudad Juárez
Guerrero
Jalisco
Laguna
Michoacán
Morelos
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Veracruz
Yucatán
a más +
adn Noticias
En vivo
Trámites
Ciudad
Tiempo Libre
Entretenimiento
adn Noticias Radio
Especiales
Videoteca
Conductores
Voces adn Noticias
Enlace Latino
México
Es Tendencia
Deportes
Salud
Ciencia
Política
Seguridad
Internacional
Finanzas
Entretenimiento
MasterChef
Ventaneando
Venga La Alegría
Deportes
Automovilismo
Fut Azteca
Champions League
Esports
Box Azteca
Otros Deportes
FIA
Política
Finanzas
Salud y Educación
Seguridad
Estados
Mundo
Opinión FIA
Tendencias
En vivo
Las imágenes destacadas del panorama nacional e internacional
Conecta
Trámites
México
Ciudad
Es Tendencia
Tiempo Libre
Entretenimiento
Deportes
Salud
Ciencia
Política
Seguridad
Internacional
Finanzas
adn Noticias Radio
Especiales
Videoteca
Conductores
Voces adn Noticias
Enlace Latino
Autores
Suscríbete
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Se forma tormenta tropical Boris en el Pacífico
/
Política
/
Video
PAN denuncia a AMLO por crímenes de lesa humanidad
Acción Nacional denunció a AMLO ante la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad ligados a la crisis de violencia.
Metadatos del artículo
Publicado
08/06/2026
🕐
09:36
Por:
Ximena Ochoa
Compartir en Facebook
Compartir en X (Twitter)
Compartir en WhatsApp
Tags relacionados
PAN
AMLO
Morena
Política
02:56
Ximena Ochoa
PRI consigue amplía victoria en Coahuila
05:09
Ximena Ochoa
Citan a declarar a senador de Morena, Raúl Morón, tras asesinato de Carlos Manzo
00:33
Majo Santillán González
Oposición califica carta de AMLO como intromisión
02:50
Ximena Ochoa
2.5 millones de coahuileses saldrán a votar este domingo