Lenia Batres inquieta a los inversionistas desde la SCJN

La columna de Mario Maldonado advierte sobre una creciente inquietud en círculos empresariales ante el eventual ascenso de Lenia Batres a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para el columnista, sus posiciones públicas y su cercanía con las corrientes más duras del oficialismo generan dudas sobre el rumbo que podría tomar el máximo tribunal frente al sector privado.

Para Maldonado, el punto de preocupación no es solo la orientación ideológica de la ministra, sino las señales que ha enviado sobre su visión del capital y de las empresas en México.

En el análisis se menciona que Batres se ha alineado con posturas críticas hacia el sector empresarial y ha expresado su desacuerdo con decisiones judiciales que han favorecido a grandes compañías. Ese posicionamiento ha sido interpretado por algunos actores económicos como una señal de confrontación con el capital privado.

Pero el elemento que más inquietud genera, según el columnista, es su postura sobre la posibilidad de revisar casos que ya habían sido considerados cosa juzgada, lo que abriría la puerta a replantear litigios que se creían cerrados. Entre los ejemplos que menciona se encuentran expedientes relacionados con FEMSA y Grupo Salinas, que en su momento fueron resueltos en tribunales.

La discusión, advierte Maldonado, no se limita a la figura de una ministra. En el fondo, el debate toca un punto clave para la economía: la certeza jurídica que requieren los inversionistas para operar en el país y la señal que enviaría el máximo tribunal si se reabrieran decisiones judiciales ya concluidas.

La presidencia de la Suprema Corte no solo define el rumbo del Poder Judicial, también envía señales al país sobre el equilibrio entre política, justicia y economía. Si la percepción de los inversionistas es que las reglas pueden cambiar incluso después de que los casos han sido resueltos, el debate dejará de ser jurídico y se convertirá en una discusión sobre la estabilidad institucional del país.

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