Caso Carlos Manzo: Fiscalía de Michoacán cita a senador de Morena, Raúl Morón, a declarar

La Fiscalía de Michoacán citó a declarar al senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Raúl Morón Orozco, por el asesinato del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

En el documento fechado el 5 de junio de 2026, se señala que la comparecencia del morenista será como testigo; además, forma parte de la causa penal 220/2025 relacionada con el homicidio calificado contra el exedil y está agendada para el martes 9 de junio a las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

Morón Orozo se suma al diputado federal de Morena, Leonel Godoy, y al exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua, quienes comparecieron el pasado mes de mayo.

Avanza investigación por el asesinato del alcalde de #Uruapan



A más de siete meses del homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, la Fiscalía de Michoacán reporta 24 personas detenidas y mantiene abiertas diversas líneas de investigación.



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Grecia Quiroz señaló a morenistas y pidió investigación

El 17 de febrero de 2026, la alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, acudió a las instalaciones de la Fiscalía de Michoacán para solicitar una investigación en contra de tres políticos, integrantes de Morena, a quienes señaló como presuntos responsables del magnicidio.

La política michoacana declaró ante las autoridades que su esposo sostuvo “confrontaciones muy fuertes” con cada uno de sus adversarios, por lo que solicitó que sean investigados.

Suman 24 detenidos en la investigación por el asesinato de Carlos Manzo

En medio de este panorama, habló el periodista Francisco García Davish en el programa Ya Nadie Está Dormido, de adn Noticias, en donde recordó que suman 24 detenidos por el caso; sin embargo, las autoridades siguen buscando a un operador del crimen organizado, específicamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien estaría detrás del crimen.

“Hoy la presunción mayor que existe es que el magnicidio de Carlos Manzo lo ordenó un individuo conocido con el alias de R1. El R1 habría dado la orden de matarlo, R1 es un operador de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en esa región y a él se le atribuye por, parte de la Fiscalía, la autoría intelectual”, puntualizó.

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