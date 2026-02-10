Con peras y manzanas; así funciona la modalidad 40 del IMSS

La llamada modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ha convertido en una de las opciones más buscadas por trabajadores que desean mejorar el monto de su pensión, pero que ya no cotizan de manera activa. Aunque su nombre suena técnico, su funcionamiento puede explicarse de forma sencilla.

¿Te has preguntado qué es, cómo opera y cómo puedes acceder a ella? Te lo explicamos paso a paso, sin complicaciones.

¿Qué es la modalidad 40 del IMSS?

La modalidad 40, oficialmente conocida como "Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio" , está diseñada específicamente para personas que ya no cotizan de manera activa en un empleo formal, pero que desean seguir sumando semanas y mejorar su salario promedio para incrementar su pensión bajo la Ley del IMSS de 1973.

Es decir, si una persona dejó de trabajar, pero todavía no alcanza el número de semanas o el salario promedio que desea para su pensión, puede "seguir pagando" sus cuotas al IMSS. Estas aportaciones se calculan con base en el salario que el propio trabajador elija, hasta un tope establecido por la ley.

Uno de los principales atractivos de la modalidad 40 es que permite aumentar el salario promedio de los últimos años de cotización, un factor clave para determinar el monto de la pensión. Sin embargo, este beneficio también implica un costo elevado, ya que el trabajador debe cubrir el 100% de las cuotas obrero-patronales.

Requisitos para la modalidad 40 del IMSS

Para ser candidato, debes cumplir con lo siguiente:



Haber cotizado bajo la Ley 73: Es ideal para quienes comenzaron a trabajar antes del 1 de julio de 1997

Estar dado de baja: No debes tener una relación laboral formal vigente ante el IMSS

Mínimo de semanas: Tener al menos 52 semanas cotizadas en los últimos 5 años previos a la baja

Plazo límite: No deben haber pasado más de 5 años desde tu última fecha de baja

Consideraciones importantes



Costo: El pago corre totalmente por cuenta del trabajador y el costo porcentual aumenta anualmente hasta el 2030

Sin servicio médico: Esta modalidad no incluye atención médica ni guarderías; para ello se debe contratar por separado el "Seguro de Salud para la Familia" (Modalidad 33)

Sin Infonavit: No se realizan aportaciones para crédito de vivienda durante este periodo

Puedes realizar el trámite de inscripción directamente en el sitio oficial del IMSS o en la subdelegación que te corresponda. Especialistas recomiendan analizar cada caso antes de contratarla, ya que no siempre resulta rentable para todos los trabajadores.

