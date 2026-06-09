Vicealmirante Roberto Farías afirma que en Morena están los “verdaderos culpables” del contrabando de combustible

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo

Presidente de México.

Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles

Secretario de Marina.

Y a la opinión pública.

Almoloya de Juárez, Edo. Mex., 1 Junio, 2026.

Hoy, 1 de junio, México conmemora el día de la Marina.

Durante más de tres décadas, esta fecha significó para mí orgullo, honor y pertenencia. Significó recordar a mi padre y por ello decidí entre el amor a mi país vestir el uniforme desde temprana edad y honrar la institución a la que he entregado mi vida y juré servir a México hasta sus últimas consecuencias.

Sin embargo, en esta fecha llevo nueve meses privado de mi libertad, acusado de un delito que no cometí y de un entramado que es imposible que yo pudiera llevar a cabo.

No me encuentro privado de mi libertad por haber traicionado a mi patria, tampoco por haber traicionado mis valores, ni a mi tradición militar. Me encuentro vinculado a proceso porque se me inculpó con un video anónimo de Youtube, esa es la prueba con la que se me inició el proceso legal y se me sigue negando el acceso pleno a mi propia defensa, se oculta información esencial mientras se construye una narrativa pública, donde tanto yo como mi hermano seamos los únicos culpables de un entramado en el cual hubo personas que sí se beneficiaron, pero a mí se me señala convenientemente como culpable de manera anticipada, sin respetar la presunción de inocencia como trato procesal, se me señala como culpable, cerrando los ojos para no ver quien de entre sus compañeros de partido están los verdaderos culpables y responsables.

He servido a la Armada de México durante más de 30 años, lo hice en la mar, en operaciones, en zonas y regiones navales, en cargos estratégicos, operativos y administrativos, lo hice con disciplina, honor, deber y lealtad y amor a la patria, soy hijo y nieto de Marinos que entregaron su vida al servicio de la nación, no soy un delincuente como me quieren hacer ver, para mí y mi familia servir a México nunca fue un discurso fue una forma de vida.

Por eso duele profundamente vivir este proceso, duele el ver como una institución honorable como lo es la Armada de México, integrada por miles de mujeres y hombres valiosos, hoy es utilizada para sostener silencios, ocultar información, culpar a otras personas y negar elementos fundamentales para ejercer una defensa adecuada.

A unos días de que concluya la ampliación del plazo de investigación complementaria, la fiscalía sigue sin entregar la totalidad de tomos, anexos, información técnica que integran la carpeta de investigación, tampoco se me ha permitido el acceso completo a peritajes y elementos técnicos que resultan fundamentales, la Secretaría de Marina pretende reservar información clave bajo argumentos de “seguridad nacional”, aún cuando esa información puede demostrar mi inocencia.

¿Cómo puede hablarse de justicia cuando se le niega a una persona las herramientas para defenderse?

¿Cómo puede hablarse de legalidad cuando las instituciones deciden qué mostrar y qué ocultar?

No pido privilegios, respetuosamente como ciudadano Mexicano y como militar

Exijo derechos.

Exijo el derecho a un debido proceso.

Exijo el derecho a conocer la totalidad de “pruebas” y acusaciones en mi contra.

Exijo el derecho a una defensa adecuada.

Exijo el derecho a que la verdad no sea sustituida por versiones construidas políticamente y desde instituciones del Estado.

He visto el como durante meses se ha intentado instalar una narrativa donde algunos somos presentados como culpables antes de ser escuchados, pero también he visto el como poco a poco comienzan a surgir preguntas y señalamientos que antes nadie quería formular, porque la verdad siempre termina abriéndose paso y triunfando.

Hoy, Día de la Marina, no podré estrechar la mano de mis compañeros de armas ni rendir honores a la bandera nacional como lo hice durante más de media vida, pero tampoco voy a rendirme.

No después de servir con honor a mi país.

No después de dedicar más de tres décadas a la Armada de México.

No después de que se pretende convertir la justicia en un instrumento selectivo.

La lealtad a México consiste en defender la verdad, incluso en los momentos más difíciles y más obscuros.

Soy Marino de carrera, no alguien que pueden usar como les plazca, como chivo expiatorio.

No se puede vencer a quien no sabe rendirse.

Respetuosamente.

Vicealmirante CG. DEM.

Manuel Roberto Farías Laguna