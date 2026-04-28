El beneficio aplica para los jubilados bajo la Ley 73 del IMSS.

El beneficio aplica para los jubilados bajo la Ley 73 del IMSS. | Archivo TV Azteca.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó un aumento de hasta el 15% en la pensión para ciertos jubilados, el cual se verá reflejado para el pago de mayo 2026.

Este incremento dependerá del régimen con el que pudieron acceder a la jubilación. Asimismo responde a la actualización anual ligada a la inflación y al salario mínimo, lo que impacta directamente en la pensión mínima garantizada.

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¿Qué jubilados del IMSS recibirán más dinero en mayo 2026?

De acuerdo con información oficial, el incremento corresponde a quienes están bajo la Ley 73, esquema que contempla actualizaciones vinculadas al salario mínimo y otros factores establecidos por la normativa vigente.

Por esto, la pensión mínima garantizada pasará de 9 mil 400 pesos a 10 mil 636.54 pesos mensuales, lo que representa un aumento aproximado del 13 por ciento con respecto al año anterior.

Este aumento se debe al ajuste conforme al salario mínimo, anual del país, la actualización del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y los ajustes de las resoluciones y criterios judiciales.

¿Cómo pedir el aumento para jubilados del IMSS en mayo 2026?

Algunos jubilados pueden recibir un monto mayor bajo condiciones específicas. Este ajuste está ligado a las asignaciones familiares del IMSS, contempladas en el régimen de la Ley 73.

Para obtener este aumento en el monto de la pensión, el beneficiario deberá acreditar que cuenta con dependientes económicos.

Los porcentajes aplican de la siguiente forma:

15% adicional para quienes tengan cónyuge o concubina registrada

10% adicional para pensionados con hijos a su cargo

10% adicional en caso de contar con un hijo con discapacidad o incapacidad para trabajar

10% adicional para quienes acrediten padres dependientes económicos

Cada caso se evalúa de manera individual. Para realizar el trámite debes acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) o clínica que te corresponda según tu domicilio.

¿Cuándo se depositará el aumento en la pensión del IMSS?

El calendario del IMSS establece que el pago correspondiente, que incluirá el ajuste, se realizará el 4 de mayo de 2026.

Este depósito ya integrará el nuevo monto para quienes cumplan con los criterios, por lo que los beneficiarios podrán identificar el incremento directamente en su dispersión bancaria.

El pago se recorre debido a que el viernes 1 de mayo es feriado oficial por la conmemoración del Día del Trabajo.

¿Qué pasa con los pensionados bajo la Ley 97?

Quienes están bajo el esquema de la Ley 97 no recibirán este ajuste en las mismas condiciones, ya que su pensión depende del saldo acumulado en su cuenta individual.

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