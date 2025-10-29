Nuevo escándalo en Tabasco; empresas de seguridad vinculadas a “La Barredora” fueron avaladas por Adán Augusto
En los últimos meses, el extitular de Segob ha enfrentado investigaciones por avalar empresas de seguridad ligadas a “La Barredora”, así como presuntos actos de corrupción y conflicto de interés.
El extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob) y actual líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández , vuelve a estar en el centro de la polémica.
Nuevas investigaciones periodísticas revelan que, durante su gestión como gobernador de Tabasco, avaló con su firma notarial la creación y operación de empresas de seguridad privada vinculadas a Hernán Bermúdez Requena , señalado como líder del grupo criminal La Barredora.
Avaló empresas de seguridad de Hernán Bermúdez, líder de La Barredora.
Escándalo tras escándalo, denuncia tras denuncia… y sigue cobijado. ¿Hasta cuándo?
Nombramientos en Tabasco bajo la lupa
De acuerdo a El Universal, en diciembre de 2019, López Hernández colocó a Hernán Bermúdez en su gabinete como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, pese a que su nombre y el de su hermana, Elba Guadalupe Bermúdez, aparecían ligados a por lo menos cinco empresas de seguridad registradas en Villahermosa y Nuevo León.
Documentos del Registro Público del Comercio muestran que Adán Augusto intervino como notario en movimientos administrativos de dos de estas compañías, lo que plantea un posible conflicto de interés .
Contratos públicos y vínculos empresariales
Las empresas señaladas son:
- Impacto Seguridad Profesional
- SEVIPRO
- Agentes de Protección
- Multicolores Integrados
- Sistemas Logísticos en Seguridad Privada
Todas ellas siguen formalmente activas, aunque algunas cuentan con licencias vencidas desde 2020.
Adán Augusto López reaparece tras polémica con excolaborador
Asimismo, entre 2003 y 2009, SEVIPRO y Agentes de Protección obtuvieron contratos con el ISSSTE por más de 12 millones de pesos, según registros oficiales. En 2009, la Secretaría de la Función Pública vetó a una de ellas —la última mencionada— por irregularidades en licitaciones.
Notarias de hermanos López Hernández también son investigados
Además, de acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), notarías ligadas a López participaron en la constitución de empresas relacionadas con la Estafa Maestra, utilizadas para desvíos millonarios en contratos públicos de Tabasco y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Adicionalmente, versiones periodísticas señalan que durante la corta administración de López como gobernador se adjudicaron contratos por 592 millones de pesos a empresas vinculadas a su círculo de notarías, lo que agrega una dimensión más al potencial entramado de conflicto de interés.
Exhiben la red de corrupción de Adán Augusto López, contratos millonarios y sus cómplices
Las pruebas presentadas por la senadora Lilly Téllez aseguran que Adán Augusto López creó una red de corrupción aprovechando su amistad con la presidencia.
"Comandante H" y la red de delincuencia en Tabasco
Bermúdez Requena , quien ocupó el cargo de secretario de seguridad bajo López, ha sido señalado como líder del grupo criminal La Barredora y ha enfrentado acusaciones de asociación delictuosa, extorsión y secuestro.
Fue detenido en Paraguay el pasado mes de septiembre tras haber sido prófugo desde febrero del mismo año.
La captura ha intensificado el escrutinio sobre López, pues su nombramiento y su cercanía a Bermúdez abren la posibilidad de que la omisión o la negligencia hayan permitido que actividades delictivas se desarrollaran desde las instituciones de seguridad.
