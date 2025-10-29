Nuevo escándalo en Tabasco; empresas de seguridad vinculadas a “La Barredora” fueron avaladas por Adán Augusto

El extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob) y actual líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández , vuelve a estar en el centro de la polémica.

Nuevas investigaciones periodísticas revelan que, durante su gestión como gobernador de Tabasco, avaló con su firma notarial la creación y operación de empresas de seguridad privada vinculadas a Hernán Bermúdez Requena , señalado como líder del grupo criminal La Barredora.

Nombramientos en Tabasco bajo la lupa

De acuerdo a El Universal, en diciembre de 2019, López Hernández colocó a Hernán Bermúdez en su gabinete como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, pese a que su nombre y el de su hermana, Elba Guadalupe Bermúdez, aparecían ligados a por lo menos cinco empresas de seguridad registradas en Villahermosa y Nuevo León.

Documentos del Registro Público del Comercio muestran que Adán Augusto intervino como notario en movimientos administrativos de dos de estas compañías, lo que plantea un posible conflicto de interés .

Contratos públicos y vínculos empresariales

Las empresas señaladas son:



Impacto Seguridad Profesional

SEVIPRO

Agentes de Protección

Multicolores Integrados

Sistemas Logísticos en Seguridad Privada

Todas ellas siguen formalmente activas, aunque algunas cuentan con licencias vencidas desde 2020.

Asimismo, entre 2003 y 2009, SEVIPRO y Agentes de Protección obtuvieron contratos con el ISSSTE por más de 12 millones de pesos, según registros oficiales. En 2009, la Secretaría de la Función Pública vetó a una de ellas —la última mencionada— por irregularidades en licitaciones.

Notarias de hermanos López Hernández también son investigados

Además, de acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), notarías ligadas a López participaron en la constitución de empresas relacionadas con la Estafa Maestra, utilizadas para desvíos millonarios en contratos públicos de Tabasco y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Adicionalmente, versiones periodísticas señalan que durante la corta administración de López como gobernador se adjudicaron contratos por 592 millones de pesos a empresas vinculadas a su círculo de notarías, lo que agrega una dimensión más al potencial entramado de conflicto de interés.

"Comandante H" y la red de delincuencia en Tabasco

Bermúdez Requena , quien ocupó el cargo de secretario de seguridad bajo López, ha sido señalado como líder del grupo criminal La Barredora y ha enfrentado acusaciones de asociación delictuosa, extorsión y secuestro.

Fue detenido en Paraguay el pasado mes de septiembre tras haber sido prófugo desde febrero del mismo año.

La captura ha intensificado el escrutinio sobre López, pues su nombramiento y su cercanía a Bermúdez abren la posibilidad de que la omisión o la negligencia hayan permitido que actividades delictivas se desarrollaran desde las instituciones de seguridad.

