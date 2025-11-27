Ellos serían los candidatos para la titularidad de la FGR tras salida de Gertz Manero

Luego de que se confirmara que Alejandro Gertz Manero dejará la Fiscalía General de la República (FGR) comenzaron los rumores sobre quienes se quedarían a cargo de la dependencia y hay dos nombres fuertes Ernestina Godoy y Arturo Zaldívar.

Candidatos para suplir a Gertz Manero en la FGR

Esta mañana, la Cámara de Senadores notificó de manera urgente a todos sus integrantes para asistir a una sesión y el Gabinete de Seguridad Federal fue convocado a la misma hora en Palacio Nacional para abordar la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República .

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República establece que se debe nombrar a un fiscal interino o encargado mientras el Senado realiza el proceso de ratificación de su sucesor a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ante ello, los candidatos que podrían asumir el cargo son: Arturo Zaldívar y Ernestina Godoy.

¿Quién es Ernestina Godoy?

Ernestina Godoy es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente se desempeña como titular de la Consejería Jurídica.

Anteriormente fue presidenta de la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y diputada local en la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) de 2012 a 2015 y diputada federal de la 63 Legislatura de 2015 a 2018.

¿Quién es Arturo Zaldívar?

Arturo Zaldívar es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y tiene un doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha impartido cursos y conferencias en diversas instituciones.

Fue integrante de la Comisión Redactora del Proyecto de Nueva Ley de Amparo y el 2 de enero de 2019 fue electo como Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

