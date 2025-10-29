¿Qué dijo el Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, tachado de misógino?

Paco Ignacio Taibo II, al frente del Fondo de Cultura Económica desde 2018, desató la polémica más reciente al declarar frente a Claudia Sheinbaum que no se deben incluir “poemarios horriblemente asquerosos de malo” de poetas mujeres solo por cuota de género
Activistas feministas tildaron de misógino y discriminatorio
En 2018, durante la FIL Guadalajara, Taibo II celebró su nombramiento con la frase “se las metimos doblada” por la Ley Taibo que modificó la Constitución para permitir su cargo pese a su origen español
Esto generó críticas por lenguaje vulgar y posterior disculpa pública en Twitter por “frase desafortunada”
Otro escándalo de 2020 involucró nepotismo en la filial colombiana del FCE, donde Taibo II mantuvo a Nahum Montt pese a contratos irregulares a empresas de su hijo, rechazando su renuncia y avivando acusaciones de corrupción y favoritismo en la gestión cultural
En septiembre 2020, en una entrevista radiofónica, Taibo II amenazó a intelectuales como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín con “quedarse en su esquina o cambiar de país”, intensificando el debate sobre libertad de expresión y polarización en el ámbito literario mexicano
La adquisición en 2022 de 24 mil ejemplares de su propia colección “Etiqueta Negra” a sobreprecio por el FCE provocó señalamientos de conflicto de intereses, defendido por Taibo como “saldos editoriales”, sumándose a demandas de transparencia en compras públicas del Fondo
Ante la presión creciente de más de 120 escritoras y feministas exigiendo su renuncia inmediata, Taibo II enfrenta el mayor desafío con protestas frente al FCE que cuestionan su perspectiva sobre diversidad de género en la edición y promoción literaria