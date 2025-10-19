El único estado donde “vivirá" la alianza del PAN y PRI

El Partido Acción Nacional (PAN) dio por terminada su alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras años de colaboración electoral que culminaron con un fuerte revés en la elección presidencial de 2024.

Pese a la ruptura nacional, el único estado donde la alianza PAN- PRI continuará vigente es Nuevo León.

Nuevo León se desmarca de la decisión del PAN nacional

La dirigencia panista local confirmó que mantendrá su coalición con el priismo neoleonés, argumentando que se trata de un acuerdo que ha dado resultados y que responde a las necesidades específicas del estado.

“Respetamos los lineamientos del Comité Ejecutivo Nacional, su visión presente y a futuro, pero aquí en Nuevo León la alianza que tenemos con el PRI se mantiene fuerte y firme, porque es un proyecto en el que hemos venido trabajando desde hace tiempo”, afirmó Policarpo Flores, líder estatal del PAN, en un comunicado difundido.

Para Nuevo León, la alianza de oposición es importante

La coalición en Nuevo León ha permitido a la oposición competir con mayor fuerza frente a Movimiento Ciudadano (MC) y el Movimiento de Regeneración Nacional ( Morena ), partidos que han ganado terreno en la entidad.

En ese contexto, mantener la alianza responde más a un cálculo estratégico que ideológico: sin la unión de fuerzas, el PAN y el PRI correrían el riesgo de desaparecer del mapa político estatal.

¿Por qué el PAN finalizó la alianza con el PRI?

El pasado sábado 18 de octubre, durante un evento en el Frontón México, el líder nacional panista, Jorge Romero , anunció el fin de la coalición y el inicio de una nueva etapa para el blanquiazul; tal como lo había anunciado cuando ganó la Dirigencia Nacional.

“Comenzamos hoy una nueva era, en donde el futuro de Acción Nacional no depende, ni dependerá, de ninguna alianza partidista. Ni pasada ni presente ni futura”, declaró Romero ante más de mil panistas reunidos para el relanzamiento del partido.

El dirigente también anunció una “apertura total” dentro del PAN, con procesos internos más democráticos y la posibilidad de que ciudadanos sin militancia puedan participar en elecciones primarias para acceder a candidaturas de elección popular.

La nueva era del PAN

La nueva era de Acción Nacional busca marcar un antes y un después en la estrategia del partido.

Además, el blanquiazul reafirma su identidad política bajo el lema “Patria, familia y libertad”, pilares que guían su agenda y discurso.

Insisten en promover valores tradicionales y la defensa de la soberanía nacional, al mismo tiempo que busca fortalecer la cohesión social y los derechos individuales dentro de un marco de respeto a la ley.

