Nepotismo en Morena; hijo de Adán Augusto cobró casi 1 MDP en San Lázaro

Augusto Andrés López Estrada, hijo del exsecretario de Gobernación, trabajó como asesor en la Cámara de Diputados y cobró cerca de 35 mil pesos al mes, acumulando un total de 805 mil pesos durante 23 meses.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.



López Estrada realizó su labor como asesor del grupo parlamentario de Morena mientras aún cursaba la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana, graduándose hasta marzo de 2025.

mientras aún cursaba la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana, graduándose hasta marzo de 2025. En septiembre de 2022, cuando Adán Augusto era secretario de Gobernación, acudió a la Cámara de Diputados para visitar a su hijo en el contexto de la discusión sobre la militarización de la Guardia Nacional.

de la Guardia Nacional. El hijo del exgobernador fue contratado bajo la figura de “prestador de servicios profesionales” sin haber concluido sus estudios, generando cuestionamientos sobre nepotismo y buen uso de recursos públicos.

sin haber concluido sus estudios, generando cuestionamientos sobre nepotismo y buen uso de recursos públicos. La polémica se suma a cuestionamientos previos relacionados con actividades ilícitas de su exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, líder del grupo criminal La Barredora, vinculado al CJNG y actualmente procesado por delitos graves.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.