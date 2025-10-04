inklusion.png Sitio accesible
Política
Video

Nepotismo en Morena; hijo de Adán Augusto cobró casi 1 MDP en San Lázaro

De acuerdo a investigaciones, el hijo de Adán Augusto cobró 805 mil pesos como asesor en San Lázaro mientras estudiaba Derecho.

Publicado por: Ximena Ochoa

Augusto Andrés López Estrada, hijo del exsecretario de Gobernación, trabajó como asesor en la Cámara de Diputados y cobró cerca de 35 mil pesos al mes, acumulando un total de 805 mil pesos durante 23 meses.

  • López Estrada realizó su labor como asesor del grupo parlamentario de Morena mientras aún cursaba la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana, graduándose hasta marzo de 2025.
  • En septiembre de 2022, cuando Adán Augusto era secretario de Gobernación, acudió a la Cámara de Diputados para visitar a su hijo en el contexto de la discusión sobre la militarización de la Guardia Nacional.
  • El hijo del exgobernador fue contratado bajo la figura de “prestador de servicios profesionales” sin haber concluido sus estudios, generando cuestionamientos sobre nepotismo y buen uso de recursos públicos.
  • La polémica se suma a cuestionamientos previos relacionados con actividades ilícitas de su exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, líder del grupo criminal La Barredora, vinculado al CJNG y actualmente procesado por delitos graves.

Morena
Política
