El PAN vivió su relanzamiento y dijo adiós a las coaliciones

El PAN adopta el lema “Patria, Familia y Libertad” y busca posicionarse como opción de centro-derecha sin alianzas partidistas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.



Se terminan los acuerdos con PRI y PRD , apostando a que el partido compita por sí mismo en elecciones futuras (2027 y 2030).

, apostando a que el partido compita por sí mismo en elecciones futuras (2027 y 2030). Afiliación simplificada mediante aplicación, herramientas tecnológicas para escuchar a la ciudadanía y primarias abiertas para elegir candidaturas.

mediante aplicación, herramientas tecnológicas para escuchar a la ciudadanía y primarias abiertas para elegir candidaturas. Incorporación de jóvenes e n la vocería y liderazgo, con enfoque en acercarse más a la población.

n la vocería y liderazgo, con enfoque en acercarse más a la población. Además, acusan al gobierno de Morena de autoritario y se prioriza la protección de la patria, la familia y la libertad; incluso se darán a conocer resultados de los estados gobernados por el PAN.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.