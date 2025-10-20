El PAN vivió su relanzamiento y dijo adiós a las coaliciones
El PAN se relanza con lema “Patria, Familia y Libertad”, fin de alianzas, primarias abiertas y enfoque en jóvenes y ciudadanía.
El PAN adopta el lema “Patria, Familia y Libertad” y busca posicionarse como opción de centro-derecha sin alianzas partidistas.
Suscríbete a
nuestro canal de WhatsApp
y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
- Se terminan los acuerdos con PRI y PRD, apostando a que el partido compita por sí mismo en elecciones futuras (2027 y 2030).
- Afiliación simplificada mediante aplicación, herramientas tecnológicas para escuchar a la ciudadanía y primarias abiertas para elegir candidaturas.
- Incorporación de jóvenes en la vocería y liderazgo, con enfoque en acercarse más a la población.
- Además, acusan al gobierno de Morena de autoritario y se prioriza la protección de la patria, la familia y la libertad; incluso se darán a conocer resultados de los estados gobernados por el PAN.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.