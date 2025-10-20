inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Política
Video

El PAN vivió su relanzamiento y dijo adiós a las coaliciones

El PAN se relanza con lema “Patria, Familia y Libertad”, fin de alianzas, primarias abiertas y enfoque en jóvenes y ciudadanía.

Compartir:
Publicado por: Ximena Ochoa

El PAN adopta el lema “Patria, Familia y Libertad” y busca posicionarse como opción de centro-derecha sin alianzas partidistas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

  • Se terminan los acuerdos con PRI y PRD, apostando a que el partido compita por sí mismo en elecciones futuras (2027 y 2030).
  • Afiliación simplificada mediante aplicación, herramientas tecnológicas para escuchar a la ciudadanía y primarias abiertas para elegir candidaturas.
  • Incorporación de jóvenes en la vocería y liderazgo, con enfoque en acercarse más a la población.
  • Además, acusan al gobierno de Morena de autoritario y se prioriza la protección de la patria, la familia y la libertad; incluso se darán a conocer resultados de los estados gobernados por el PAN.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Política
PAN
PRI
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!