Adán Augusto insiste: se quedará los 6 años frente a los senadores de Morena

Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, negó las acusaciones de recibir transaccciones millonarias de empresas privadas, mismas que presuntamente omitió en sus declaraciones patrimoniales.

De acuerdo con investigaciones periodísticas publicadas ayer, entre 2023 y 2024, el exsecretario de Gobiernación obtuvo 79 millones de pesos bajo el concepto de “servicios profesionales” por parte de las empresas GH Servicios Empresariales (señalada por el SAT como empresa fantasma) y Operadora Turística Rabatte.

Esta tarde, en el salón de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde el político ofreció una conferencia de prensa, se colocaron pantallas en las que se muestran copias de sus declaraciones ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Adán Augusto López niega irregularidades en su declaración patrimonial

El también exgobernador de Tabasco calificó a los periodistas de mentirosos y aseguró que son falsos los señalamientos de presuntas irregularidades en su declaración patrimonial: “La información que presentaron ayer, a todas luces es falsa (…), es una manipulación lo que presentaron”, dijo.

Asimismo indicó que las acusaciones son “un nuevo ataque de la derecha conservadora”.

Soy un político de vieja data y estoy acostumbrado a estas cosas. Yo sí sé de parte de quién y de quiénes, sé por qué lo hacen, pero como decimos en el pueblo: ‘a todo santo, le llega su capillita’ -aseveró.

“Yo fui Secretario de Gobernación y claro que no soy un ingenuo, pero en este momento, yo soy parte fundamental en un movimiento, y desde luego, todo este tipo de ataques, llevan a un solo objetivo, dañar el movimiento, por eso vemos la desesperación de la oposición llena de infundios, de calumnias, como dije el otro día, de mafufadas. Ahora resulta que el pato mayor le tira a las escopetas”, agregó.

Con documentos de su declaración patrimonial, López Hernández explicó que sus ingresos acumulados en 2023 y 2024 ascienden a 56 millones de pesos además de dos herencias que dejó su padre en Estados Unidos.

El tabasqueño reconoció que tras ser secretario de Gobernación y los meses que no fue servidor público recibió ingresos por sus actividades profesionales.

Les comento que efectivamente más allá de mi actividad como funcionario público tengo actividades como prestador de servicios legales, todos mis ingresos están declarados como constan las declaraciones (...). Yo nunca he escondido mis ingresos, fui el primer gobernador de Tabasco que hizo su declaración patrimonial” -comentó.

Sobre las transferencias de la aparente empresa fantasma, el senador dijo que si bien la empresa pudo haber tenido un contratiempo fiscal, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el 19 de julio de 2018 una sentencia favorable en el que le restablecieron el uso de sello digital, por lo que negó haber sido beneficiado de una compañía irregular.

Adán Augusto López defendió al SAT y aseguró que ahí se actúa con profesionalismo.

No tenía conocimiento de las actividades ilícitas de Hernán Bermúdez

El legislador se ha visto envuelto en polémicas relacionadas con su exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder de la organización criminal “La Barredora” . Ante ello, declaró no arrepentirse de haberlo nombrado en el puesto, explicando que “no tenía ningún indicio” de sus tratos con el narcotráfico.

Yo le diría que cuando yo le propuse a Bermúdez que aceptara ser secretario de Seguridad Pública, no teníamos ningún indicio, yo no lo tuve tampoco ni recibí reporte de inteligencia, ni DEFENSA, ni la MARINA, durante el 2020 ni el 2021 (...) Si después de la pandemia Bermúdez vino a descomponerse y a asaltar, ya no fue parte de mi responsabilidad, si volviera a ser gobernador y tuviese que volver a tomar la decisión de nombrar a un secretario de seguridad pública, ya con la experiencia, seguramente no nombraría a un personaje como él -aseveró.

Finalmente, López Hernández subrayó que continuará con sus funciones legislativas en el Senado, trabajando en favor de las políticas y objetivos de Morena, sin que estas acusaciones interfieran en su labor.

¿Qué pasa si un funcionario público no declara la totalidad de su patrimonio?

La ley establece que omitir o falsear información en las declaraciones patrimoniales puede generar sanciones que van desde la suspensión hasta la inhabilitación para ejercer funciones públicas.

