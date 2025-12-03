Diputados aprueban la Ley General de Aguas, ¿en qué consiste? 

Con 328 votos a favor, 5 abstenciones y 131 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto que expide una nueva Ley General de Aguas, así como las reformas en diversas disposiciones a la activa Ley de Aguas Nacionales.

La nueva Ley General de Aguas fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, con base en el artículo 4to de la Carta Magna, en donde se señala que todas las personas tienen derecho al acceso y disposición de agua para consumo personal y doméstico.

Diputados aprueban Ley General de Aguas

La ley fue propuesta el pasado 9 de octubre, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo y un uso sustentable al recurso natural en México. Fue analizada por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, aprobada, y posteriormente discutida en la Cámara de Diputados .

Luego de un día de debate, la ley fue aprobada en lo general, aunque los diputados de oposición presentaron varios argumentos en contra, señalando que podría permitir actos de corrupción por parte del gobierno, usando como cortinilla el buscar el bienestar de la mayoría.

¿En qué consiste la nueva Ley General de Aguas?

Algunas de las propuestas señaladas en la ley son:



Que el Estado sea el único regulador del uso del agua

Establecer bases políticas para fomentar condiciones de equidad, con perspectiva de género, en la gestión del agua

Que las concesiones no usadas adecuadamente regresen a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para ser reasignadas.

Transformar el Registro Público de Derechos de Agua en un Registro Nacional del Agua, con un mejor control y transparencia

Es por eso que miles de personas han protestado por la nueva ley, considerando que se les quitará injustificadamente la concesión que tienen del agua.

