Mensaje por primer año de Gobierno de Claudia Sheinbaum en el Zócalo

Claudia Sheinbaum es una científica, académica y política mexicana nacida en la CDMX en 1962. Antes de llegar a la Presidencia, fue jefa del Gobierno capitalino de 2018 a 2023, convirtiéndose en la primera mujer electa para ese cargo.

Sheinbaum es doctora en Ingeniería Energética por la UNAM y fue parte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de la ONU, organismo que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2007. A lo largo de su carrera, combinó la investigación científica con el servicio público, destacándose por su interés en la sustentabilidad, la movilidad y las políticas sociales.

De jefa de Gobierno a candidata presidencial

En 2023, Claudia Sheinbaum pidió licencia a su cargo en la CDMX para participar en el proceso interno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Compitió con figuras como Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, entre otros. Finalmente, fue designada coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, título que la convirtió en la candidata oficial de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM).

Elecciones históricas de 2024

Las elecciones federales de junio de 2024 fueron consideradas las más grandes de la historia de México, con más de 98 millones de personas registradas para votar.

Claudia Sheinbaum se enfrentó principalmente a Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición opositora “Fuerza y Corazón por México” (PRI-PAN-PRD), y a Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano.

Con una campaña centrada en la Cuarta Transformación”, Sheinbaum ganó con más del 58% de los votos, convirtiéndose en la primera mujer presidente de México y en una de las mandatarias con mayor respaldo electoral en la historia del país.

Primeros meses de gobierno

Desde que asumió el cargo el 1º de octubre de 2024, mantuvo una línea de continuidad con el proyecto político de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Entre los ejes más destacados de su gestión se encuentran:



Transición energética y sustentabilidad, con impulso a la energía solar y electromovilidad

Programas sociales ampliados, especialmente para mujeres y jóvenes

Plan nacional de seguridad, enfocado en la prevención y el fortalecimiento de la Guardia Nacional

Reforma educativa, que busca mejorar la infraestructura y la calidad docente en zonas marginadas

El mensaje desde el Zócalo

Durante su primer informe, Claudia Sheinbaum enfatiza que su gobierno busca...

