Magistrados renuncian a sus cargos tras ser elegidos en los comicios judiciales

El Senado recibió un oficio del Órgano de Administración de Justicia del Poder Judicial de la Federación (PJF), en el que se informa que doce magistrados de circuito, electos el pasado 1 de junio, fueron ascendidos al cargo de magistrados regionales, dejando así vacantes sus anteriores plazas.

En el documento, el Poder Judicial solicita al Senado que realice las gestiones necesarias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para la entrega de las constancias a los candidatos que ocuparán las vacantes. Esto, con el fin de que puedan rendir protesta y dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Cabe destacar que los espacios deberán ser ocupadas por quienes hayan obtenido el segundo lugar en la elección judicial, asimismo deberán ser del mismo género para cumplir con el principio de paridad.

‼️EXTRA‼️ Ofrezco una disculpa. La información correcta es que NO Renunciaron 12 juzgadores electos en urnas en junio pasado.



Los 12 pasan de magistrados de circuito a magistrados regionales. Y las vacantes que dejan se cubren con el segundo lugar en la votación.



Dejo la lista pic.twitter.com/z8lMRcethB — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) November 11, 2025

¿Quiénes son los 12 jueces ascendidos a magistrados regionales?

Virginia Petriz Herrera, quien estaba en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz; así como Mayra Sandoval Mendoza.

Mónica Paloma Palacios, del Primer Tribunal Colegiado de Materia Civil del Segundo Circuito, y Jorge Alberto Orantes López, cuya inscripción de origen es el Tribunal Colegiado de Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Mariana Flores Vega, del Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, con residencia de Xalapa, Veracruz, y Diana Elda Pérez Medina, del Primer Tribunal Colegiado de Materia Administrativa del Segundo Circuito.

Verónica Alejandra Curiel Sandoval, del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito; Angélica Ivette Leiva Guzmán, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito; Miguel Ernesto Leetch, San del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.

Rodolfo Alejandro Ramos Santillán, del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla; Vanessa Heidi Ambo Huerta, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, y Antonio Salazar López, del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito.

