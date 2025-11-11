Javier Duarte y su historial de malversación de fondos en Veracruz

Durante el gobierno de Veracruz, Javier Duarte (2011-2016) se malversaron más de 62 mil millones de pesos de fondos federales destinados a salud, educación, seguridad y asistencia social en Veracruz, el monto más alto registrado por la ASF.

A casi una década del fin de su gestión, no existen sentencias firmes contra los responsables ni se ha logrado recuperar el dinero.

A casi una década del fin de su gestión, no existen sentencias firmes contra los responsables ni se ha logrado recuperar el dinero. La Auditoría Superior de la Federación presentó decenas de denuncias, pero la Fiscalía no ha acusado formalmente a Duarte por estos hechos.

El extesorero Antonio Tarek Abdalá confesó que Duarte diseñó y ordenó el esquema de desvíos, usando recursos federales como una "caja chica" personal.

Javier Duarte cumple una condena de nueve años por otro caso de lavado de dinero, pero podría quedar libre en los próximos días tras solicitar libertad anticipada.

