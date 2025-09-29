Leonardo Curzio: popularidad vs desafíos en economía y seguridad

El gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene una sólida popularidad, reflejada en la última encuesta publicada por El Financiero, con un nivel de aprobación que se equipara al del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, ligeramente por encima. Este apoyo masivo, que supera el 70%, subraya la conexión de la presidenta con una base ciudadana amplia.

Sin embargo, el informe no es enteramente positivo. La ciudadanía está marcando una clara diferencia entre la aprobación general y la evaluación del desempeño en ciertas áreas específicas, donde el descontento está en aumento.

Menos optimismo en los bolsillos

Uno de los puntos de fricción más notorios es la percepción económica. Contrario al discurso oficial, la creencia de que la economía “va muy bien” ha perdido considerablemente la confianza de la gente. La aprobación en esta materia ha caído significativamente, evidenciando un creciente descontento económico entre los mexicanos.

Corrupción y crimen organizado

La encuesta también señala un aumento “escandaloso” en la percepción de corrupción durante el sexenio de Sheinbaum. Este tema, junto con el crimen organizado , son las áreas donde los mexicanos exigen mayor eficacia gubernamental. La mayoría de la población coincide en que la administración debe reforzar sus estrategias para contener la gran implantación de los cárteles en el país, una preocupación que trasciende las fronteras.

Impuestos y desempeño

La ciudadanía también ha expresado su opinión sobre medidas específicas. Mientras que el impuesto a los refrescos , aunque justificado sanitariamente, no goza de una alta popularidad, la imposición fiscal a los videojuegos violentos ha resultado ser más aceptada.

En resumen, aunque Claudia Sheinbaum goza de una popularidad robusta, el pueblo mexicano le pide que reconsidere y mejore notablemente su desempeño en la seguridad, la lucha contra la corrupción y la gestión de la economía.

