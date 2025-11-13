inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Política
Video

Suprema Corte desecha los recursos interpuestos por Grupo Salinas sin análisis

Este 13 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó los recursos de amparo promovidos por Grupo Salinas contra los cobros del SAT.

Compartir:
Publicado por: Yael Toribio

  • La Suprema Corte no analizó los recursos promovidos por Grupo Salinas
  • La SCJN perdió el papel de contrapeso al alinearse con el oficialismo
  • Con esto, se confirma que la SCJN es un instrumento más del Poder Ejecutivo
  • La separación de poderes, hoy, es una simulación institucional
Grupo Salinas
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!