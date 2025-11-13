Suprema Corte desecha los recursos interpuestos por Grupo Salinas sin análisis
Este 13 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó los recursos de amparo promovidos por Grupo Salinas contra los cobros del SAT.
Publicado por: Yael Toribio
- La Suprema Corte no analizó los recursos promovidos por Grupo Salinas
- La SCJN perdió el papel de contrapeso al alinearse con el oficialismo
- Con esto, se confirma que la SCJN es un instrumento más del Poder Ejecutivo
- La separación de poderes, hoy, es una simulación institucional