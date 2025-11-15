Política de élite: cuando las ‘lágrimas de cocodrilo’ son instrumento de poder

En su columna La política como lágrimas de cocodrilo, Héctor Aguilar Camín reflexiona sobre el doble discurso de quienes gobiernan: se quejan de que otros “hacen política ”, mientras ejercen la política todos los días y contra todos.

El autor subraya que el partido en el poder —Morena— pretende definir qué política es “buena” (la que hacen ellos) y qué es “sucia” (la que hacen los demás). Lo que Aguilar Camín describe como “lágrimas de cocodrilo” es ese llanto teatral de quienes ejercen poder y al mismo tiempo piden que no los combatan.

Según Héctor Aguilar Camín, la ironía alcanza su clímax cuando el gobierno acusa de “politizar” movilizaciones, críticas o protestas, justo cuando su propio aparato está inmerso en una política de intimidación, subsidios selectivos y control mediático.

El punto central que plantea Aguilar Camín es que este juego perverso de victimización y poder erosiona la democracia: cuando los que mandan hablan de “política sucia” mientras ejecutan “ política sucia ”, ¿qué queda para la oposición, para la crítica, para la ciudadanía?

Lo que describe Héctor Aguilar Camín no es una simple contradicción retórica: es una estrategia de poder. Las lágrimas de cocodrilo que observamos provienen de quienes provocan el llanto ajeno, y luego se presentan como víctimas. En ese escenario, la política se convierte en espectáculo, el poder en actor principal, y la ciudadanía en público que ovaciona o abuchea. En La política como lágrimas de cocodrilo, Aguilar Camín nos advierte que, si seguimos aceptando ese guión, el único amanecer que veremos será el del populismo que finge tristeza para ocultar su designio.

