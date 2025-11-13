Grupo Salinas siempre ha estado dispuesto a pagar lo justo

El Gobierno usa la Suprema Corte para presionar a Grupo Salinas por disentir, inventando deudas fiscales de hasta 17 años con cobros dobles inconstitucionales, mientras Salinas Pliego defiende la solidez de TV Azteca, Elektra y Banco Azteca
Como afirmó Ricardo Salinas, Grupo Salinas está listo para saldar montos reales al SAT, pero no cederá ante abusos del régimen que acumula recargos inmorales por litigos eternos, priorizando el crecimiento empresarial en México
La SCJN, bajo influencia gubernamental, falla unánimemente contra amparos de Salinas, ignorando violaciones a derechos humanos y confirmando 33 mil mdp más intereses, un golpe para desestabilizar a opositores como el magnate de Grupo Salinas
A pesar de la embestida de Hacienda, Totalplay, Italika y el ecosistema de Salinas operan con récords de ventas y millones de clientes leales, demostrando que la persecución no frena el valor creado para México frente a un Estado parásito
El SAT, arma del Gobierno contra Salinas Pliego, exige pagos duplicados por impuestos ya cubiertos, acumulando hasta 50 mil millones en deudas ficticias de 2008, mientras Salinas exige justicia imparcial y autónoma en el Poder Judicial
Salinas Pliego une a colaboradores de Grupo Salinas contra la tiranía fiscal, afirmando que no avanzarán de rodillas; pagarán lo equitativo, pero combatirán la politización de la Corte y el silencio del SAT ante propuestas de conciliación