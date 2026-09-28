El Pueblo Mágico de Puebla que tiene conciertos gratis del 2 al 11 de octubre: a 3 horas de la capital poblana y con Majo Aguilar en su teatro del pueblo

Calles empedradas, neblina entre las montañas, café recién hecho y música en vivo. Cuetzalan del Progreso sumará todos estos ingredientes del 2 al 11 de octubre de 2026, cuando se celebren la LXI Feria Nacional del Huipil y la LXXV Feria Nacional del Café.

Y lo mejor de todo, para quienes vivan en la capital poblana y deseen disfrutar de estos eventos, es que el viaje desde la ciudad de Puebla toma alrededor de 3 horas con 15 minutos en automóvil y recorre cerca de 176 kilómetros, una distancia que aunque puede parecer larga, se disfruta de inicio a fin gracias a las espectaculares panorámicas de la Sierra Norte de Puebla.

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¿Qué conciertos serán gratis en la Feria de Cuetzalan 2026?

Nombrado como Pueblo Mágico de Puebla desde el año 2022, Cuetzalan se llenará conciertos, gastronomía, artesanías y algunas de las tradiciones más representativas de la Sierra Norte durante esta temporada de eventos.

La cartelera mezcla espectáculos de entrada libre con eventos de pago, así que hay opciones para armar el viaje prácticamente cualquier día de la feria.

Entre las presentaciones anunciadas con acceso gratuito están:

2 de octubre: Majo Aguilar, en el Teatro del Pueblo

Majo Aguilar, en el Teatro del Pueblo 4 de octubre: El Komander, Poder del Norte y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, con acceso general gratuito y zona VIP con costo

El Komander, Poder del Norte y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, con y zona VIP con costo 5 de octubre: El Costeño

El Costeño 6 de octubre: Las Guerreras K-Pop

Las Guerreras K-Pop 7 de octubre: Edgar Oceransky

Edgar Oceransky 8 de octubre: Los Pasteles Verdes

Los Pasteles Verdes 9 de octubre: Trío Imperio, Los Elegantes y agrupaciones invitadas

Para el 10 de octubre, la música se trasladará al Recinto Ferial, frente a la Monumental Plaza del Jaripeo “David Molina Rosas”, con Jorge Domínguez y su Súper Class, Marco Flores y la Banda Jerez, Garra Norteña y agrupaciones invitadas. Este evento será de pago.

También tendrá costo el rodeo del 3 de octubre, con Cuernos Chuecos, Tierra Sagrada y La Charrada. Hasta ahora no se han dado a conocer todos los precios ni los mecanismos de venta.

El cierre llegará el 11 de octubre en la Unidad Deportiva Cuetzalan, con un partido de exhibición entre las Leyendas del Club Puebla y la Selección Cuetzalteca.

Majo Aguilar abrirá diez días de café, huipiles y tradición

La fiesta comenzará el 2 de octubre con la coronación de la Reina del Café y la presentación de Majo Aguilar en el Teatro del Pueblo.

Dos días después será el turno de la Reina del Huipil, una de las ceremonias más ligadas a la identidad de Cuetzalan y al trabajo de las artesanas nahuas que mantienen vivos sus bordados y técnicas textiles.

Pero el plan no termina cuando se apagan los escenarios. A lo largo de la feria habrá:

Degustaciones de café

Muestras gastronómicas

Exposición y venta de huipiles y artesanías

Danzas tradicionales

Cabalgata y huapangueada

Actividades culturales

Expo comercial y juegos mecánicos

Bailes folclóricos

Espectáculos pirotécnicos

El 4 de octubre será especialmente festivo porque coincide con la celebración de San Francisco de Asís. La Secretaría de Turismo federal incluye a la Feria del Huipil y del Café entre las celebraciones tradicionales de este Pueblo Mágico.

¿Cómo llegar a Cuetzalan desde Puebla?

Si sales en automóvil desde Puebla capital, Visita Puebla señala como ruta la autopista Puebla-Amozoc 150D, para después continuar hacia Xalapa por la 140D, seguir rumbo a Teziutlán y tomar finalmente la desviación hacia Cuetzalan por la carretera 575.

Y ya que el camino toma poco más de tres horas, vale la pena quedarse al menos una noche. Entre concierto y concierto se puede caminar por el centro, probar el café de la región y darse tiempo para conocer otros rincones del municipio.

La Secretaría de Turismo federal destaca entre sus atractivos la Parroquia de San Francisco de Asís, la Zona Arqueológica de Yohualichan, sus cascadas y grutas.

Así, la escapada de octubre puede ir mucho más allá de ver a Majo Aguilar o disfrutar un concierto gratis: Cuetzalan estará justo en uno de esos momentos del año en los que café, textiles, música y tradición se encuentran en las mismas calles.

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