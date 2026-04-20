Balacera en Teotihuacán, Edomex, dejó dos muertos; turista canadiense una de las víctimas

El Gabinete de Seguridad confirmó la muerte de dos personas, una de ellas fue el tirador

El Gabinete de Seguridad confirmó la muerte de dos personas, una de ellas fue el tirador | Reuters

Por medio de redes sociales, turistas reportaron que se vivió una balacera dentro del centro arqueológico de las pirámides de Teotihuacán, en el Estado de México (Edomex), este lunes 20 de abril 2026.

En un primer momento las autoridades no habían reportado una cifra oficial de víctimas; sin embargo, testigos aseguraban que al menos cinco se encontrarían heridas debido a que muchos salieron despavoridos al oír los primeros disparos, además se habla de una persona muerta.

El Gabinete de Seguridad informa que, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, se desplegó un operativo coordinado con @SS_Edomex y @GN_MEXICO_ para atender la situación.



De acuerdo con la información… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 20, 2026

Momentos más tarde, el Gabinete de Seguridad Federal informó que el hombre que abrió fuego se suicidó; además, e que una mujer canadiense falleció en el sitio.

“Hasta el momento, se tiene información sobre varias personas que resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica. En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles”, se pudo leer.

Los cuatro heridos también son extranjeros, se trata de dos colombianos, un canadiense y un ruso.

🚨#ÚLTIMAHORA | Balacera en la Zona Arqueológica de Teotihuacán deja múltiples víctimas, de acuerdo con medios locales #Violencia pic.twitter.com/VOvOLpuv8i — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 20, 2026

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Gobierno de México se pronunció tras el ataque

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó los hechos ocurridos hoy en Teotihuacán y expresó su solidaridad con las víctimas.

Además, declaró que ya están en contacto con la Embajada de Canadá en México para todos los trámites necesarios tras la muerte de la turista canadiense.

“He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales“, se pudo leer en su mensaje.

¿Qué pasó hoy lunes 20 de abril en las Pirámides de Teotihuacán?

De acuerdo con lo que reportan turistas y testigos del lugar, un hombre (cuya identidad no ha sido revelada) subió a la Pirámide de la Luna y abrió fuego contra los presentes.

En redes sociales se difundieron las primeras imágenes del supuesto tirador, en donde se puede ver que es un hombre vestido con camisa de cuadros y pantalón negro, además de que lleva consigo cubrebocas.

Ante la difusión de la noticia, se conoce que elementos la policía local, del Ejército y de la Guardia Nacional se encuentran en la zona arqueológica para comenzar con la investigación.

Aunado a lo anterior, testigos en el lugar reportan que la zona arqueológica ya se encuentra cerrada.

Finalmente, el Gabinete de Seguridad informó que personal de la Secretaría de Gobernación (Segob) se encuentra brindando atención a las víctimas.

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