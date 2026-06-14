Un ataque armado contra una familia dejó cuatro personas muertas, así como dos menores de edad heridos, en una vivienda de la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México (CDMX) la madrugada de este domingo.

El ataque sucedió en una casa ubicada en la colonia Santa María Maninalco después de que al menos tres personas ingresaran por la fuerza y dispararan contra la familia, no sin antes aparentemente forcejear con las víctimas.

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¿Qué se sabe del ataque armado contra a la familia en Azcapotzalco?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) señaló que los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente reportaron a una persona lesionada en una vivienda, en la calle Doctor Liceaga, por lo que se movilizaron varios oficiales de campo.

Al llegar al lugar, dos menores de edad (ambas mujeres) presentaban manchas de sangre y les pidieron ayuda, debido que al interior de la casa había familiares lesionados.

¿Cuál es el estado de salud de las personas heridas?

Paramédicos de Protección Civil (PC) y de la Cruz Roja Mexicana diagnosticaron a las menores con heridas de bala, por lo que fueron trasladadas a un hospital infantil.

En el hogar, se encontraban dos hombres de 39 y 13 años, y dos mujeres de 35 y 26 años, muertos. La zona quedó acordonada y se dio parte a las autoridades ministeriales para los peritajes.

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