Masacre en Guanajuato: Un muerto y 8 niños heridos tras ataque en un parque

La noche del martes 17 de febrero se registró ataque armado en contra de personas que se encontraban en un parque de San Francisco del Rincón, Guanajuato, dejó un saldo de once víctimas, entre ellas un muerto y diez lesionados, la mayoría niños.

El hecho se registró cerca de las 22:00 horas, sobre la calle 5 de Mayo. De acuerdo con los reportes, varios sujetos con armas llegaron al sitio y abrieron fuego contra las personas que se encontraban reunidas en ese lugar, posteriormente huyeron.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

"No hay justificación posible para un acto de esta naturaleza. La violencia que lastima a menores de edad, a familias que se encontraban en un espacio público de convivencia, es un hecho que nos indigna y nos duele profundamente como sociedad", condenó el gobierno municipal.

Elementos de la Guardia Nacional (GN), junto con personal del Ejército, acordonaron la zona para asegurar el área. Al mismo tiempo, especialistas forenses llevaron a cabo las diligencias correspondientes y recolectaron evidencias en el sitio.

La fiscalía estatal indicó que inició una investigación para esclarecer el asunto.

¿Quién es la víctima del ataque armado en San Francisco del Rincón?

De acuerdo con el ayuntamiento, una persona de 36 años fue la víctima mortal, mientras que entre los heridos se encuentran ocho menores de edad. Por su parte, la Fiscalía de Guanajuato reportó 10 lesionados, de los cuales seis ya fueron dados de alta y cuatro permanecen hospitalizados.

Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de la entidad, expresó su rechazo ante los hechos ocurridos. A través de sus redes sociales, señaló que giró instrucciones a las Secretarías de Seguridad y de Salud para garantizar atención médica urgente a las víctimas, así como apoyo y acompañamiento integral para sus familias.

Este es el segundo hecho grave de violencia en el estado de Guanajuato en menos de un mes.

A finales de enero se registró un ataque tras un partido de futbol en la ciudad de Salamanca que dejó 11 personas muertas y 12 heridos.

Tras esa masacre, las autoridades anunciaron un nuevo operativo de fuerzas federales y estatales. El gobierno local ha atribuido esta ola violenta a la presencia de diversos grupos de la delincuencia organizada.

Condeno profundamente lo ocurrido anoche en San Francisco del Rincón, donde niñas, niños y adolescentes resultaron heridos en un hecho absolutamente inaceptable.



Desde el primer momento instruí a las áreas de seguridad @pazgobgente y salud @saludgobgente para brindar atención… — Libia Dennise (@LibiaDennise) February 18, 2026

En Guanajuato operan principalmente el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos de México.

Hasta el momento, ninguna autoridad de la entidad ha informado de personas detenidas por este ataque armado en un parque de San Francisco del Rincón.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.