¡La buscan! Desaparece Areli Karolina Villarreal, de 15 años, en Sinaloa; activan Alerta Amber

Tu ayuda puede ser fundamental para que Areli Karolina Villarreal Cruz, una joven de 15 años que desapareció en el municipio de Salvador Alvarado, en Sinaloa, por lo que activaron la Alerta Amber.

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una ficha de búsqueda y ahí se detalló que la adolescente fue vista por última vez el pasado 25 de septiembre, aunque la denuncia se habría presentado cuatro días después.

Hasta ahora, las autoridades no han dado con el paradero de Areli Karolina y piden a la ciudadanía ayudar a su localización.

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Ficha de búsqueda de Areli Karolina Villarreal Cruz, joven desaparecida en Sinaloa

Para que la población pueda reconocerla, la Fiscalía describe a Areli Karolina Villarreal Cruz como una adolescente que mide 1.55 metros de altura, complexión delgada, tez morena, cabello largo, lacio y color castaño, así como ojos grandes de color café.

En la ficha de búsqueda no se detallan señas particulares ni se describe la vestimenta que llevaba al momento de la desaparición; sin embargo, se menciona que la última vez que fue vista salía de un domicilio ubicado en la colonia Satélite, ubicada en la Ciudad de Guamúchil del municipio de Salvador Alvarado.

Se considera que la integridad de la menor pueda estar en riesgo, es por eso que las autoridades habilitaron las líneas de Alerta Amber Sinaloa para que la ciudadanía pueda ayudar a que la menor vuelva a su casa: (800) 890 9092 y (667) 715 5588.

Fichas de búsqueda con Alerta Amber activas en Sinaloa

En Sinaloa hay varias fichas de búsqueda activas y son las siguientes:

Cristian Martín Alarcón de 14 años, visto por última vez en Guasave

de 14 años, visto por última vez en Guasave Mariana Geraldine Quijano Molina de 17 años, vista por última vez en Salvador Alvarado

de 17 años, vista por última vez en Salvador Alvarado César Daniel Mazo Garzón de 17 años, visto por última vez en Navolato

de 17 años, visto por última vez en Navolato Karol Adrián Guerrero Ávila de 16 años, visto por última vez en Mazatlán

de 16 años, visto por última vez en Mazatlán Óscar Santiel Barraza Luna de 15 años, visto por última vez en Culiacán

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