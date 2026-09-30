Este miércoles 30 de septiembre, el Sindicato de Trabajadores y la directiva del Nacional Monte de Piedad firmaron un acuerdo para poner fin a la huelga que comenzó el 1 de octubre de 2025.

Luego de establecer el diálogo entre ambas partes, y con la participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se pactó el regreso a las operaciones de los trabajadores y la reapertura de las sucursales.

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Pagarán salarios de trabajadores del Monte de Piedad

Según lo firmado en el pacto, se acordó pagar el 100% de los salarios caídos generados durante esta huelga, los cuales serán entregados en dos exhibiciones.

Además, tras el acuerdo se establece el cumplimiento de:

Contrato de trabajo vigente

Regularización de plazas

Respeto al tiempo destinado a los alimentos

Liquidación de adeudos con trabajadores

Marath Bolaños García, titular de la STPS, indicó que se realizaron más de 70 reuniones entre ambas partes para llegar a este acuerdo y poner fin a la huelga por parte del Monte de Piedad.

“Hoy termina una huelga que duró casi un año en el Nacional Monte de Piedad. Es una buena noticia para las personas trabajadoras, sus familias y los miles de personas usuarias de esta institución”, expresó el funcionario en sus redes sociales.

Sucursales de Monte de Piedad volverán a abrir

Luego del acuerdo, se anunció que Nacional Monte de Piedad reabrirá sus sucursales el miércoles 7 de octubre, tras casi un año de huelga.

A partir de esa fecha, los clientes podrán acudir a cualquier establecimiento para empeñar, pagar o recuperar sus prendas.

Asimismo, la institución decidió otorgar 45 días naturales sin cobro de intereses (a partir del 7 de octubre), así como otros beneficios para sus clientes.

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