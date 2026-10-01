¿Qué carros no circulan este jueves? Revisa el calendario del Hoy No Circula este 1 de octubre

Miles de automovilistas utilizan el carro para moverse en la Zona Metropolitana del Valle de México para ir a su escuela o trabajo, aunque algunos, no tienen permitido salir por las restricciones del programa Hoy No Circula.

Si no respetas el calendario de este programa, podrías ser acreedor a una multa. Por ello, aquí en adn Noticias te contamos qué carros no circulan este jueves 1 de octubre por el programa Hoy No Circula.

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Hoy No Circula: ¿qué carros no circulan este jueves?

Este programa tiene como propósito reducir las emisiones contaminantes en el Valle de México y desde su implementación, se aplica conforme al calendario de restricciones.

Si no sabes qué carros descansan este jueves 1 de octubre, son estos:

Engomado verde

Terminación placa 1 y 2

Holograma 1 y 2

Estas restricciones aplican este jueves 1 de octubre de 5:00 am a 10:00 pm en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios del Estado de México.

¿Qué autos sí pueden salir este 1 de octubre?

Aunque también existen algunas excepciones del programa Hoy No Circula. Los autos que sí pueden salir este jueves 1 de octubre son:

Holograma 0

Holograma 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Hoy No Circula jueves

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Vale la pena mencionar que salir en un día en el que no te corresponde puede traerte sanciones económicas de miles de pesos, por lo que es importante respetar el Hoy No Circula.

La multa por incumplir el Hoy No Circula va de las 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos, aproximadamente.

Pero además de esta sanción, tu vehículo puede ser remitido al corralón y pasar días encerrado, situación que genera el aumento del pago de esta multa.

Por ello, es importante revisar el calendario del Hoy No Circula para evitar ser multado y que puedas quedarte sin tu vehículo.

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