Desaparece Rosemary Dorghalli “N” en Azcapotzalco; activan Alerta Amber en CDMX

¿La reconoces? Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron la Alerta Amber para localizar a Rosemary Dorghalli “N”, se trata de una menor de edad que fue vista por última vez en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo a la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), la niña de cuatro años desapareció el pasado 6 de junio y desde entonces no se sabe nada de su paradero.

Ante esta situación, las autoridades pidieron ayuda a la ciudadanía para localizarla.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Rosemary Dorghalli "N", de 4 años, vista por última vez el pasado 06 de Junio, en la colonia La Preciosa, alcaldía Azcapotzalco. pic.twitter.com/qksezqqZLo — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) September 29, 2026

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Ficha de búsqueda de Rosemay Dorghalli “N”, niña desapareció en la CDMX

Para ayudar a la ciudadanía a localizarla, las autoridades describieron a Rosemary Dorghalli “N” como una niña que mide un metro, complexión regular, tez piel morena clara, cabello castaño claro, así como ojos café.

En la ficha de búsqueda no se dieron señas particulares de la menor; sin embargo, sí se dio a conocer que llevaba un vestido verde agua con estampado en el pecho de unicornio, así como tenis color morado.

Si tienes alguna información que la ayuda a volver a su casa, entonces puedes comunicarte a los números de Alerta Amber de la CDMX:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

¿Cómo reportar una desaparición en CDMX?

La Comisión de Búsqueda de Personas local es la dependencia encargada de los procesos de desaparición en la Ciudad de México, es por eso que si eres víctima directa o algún familiar de este delito ahí es donde acudirás.

Es importante que tomes en cuenta que no debes de esperar más de 72 horas para levantar el reporte, desde un primer momento lo puedes hacer por cualquier de estas tres formas:

Acudir a las instalaciones de la comisión , ubicadas en la avenida Niños Héroes 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX

, ubicadas en la avenida Niños Héroes 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX Llamar a los números 55 5658 1111 y 55 5484 0430

y Escribir al correo electrónico: comisionbusquedadepersonas@cdmx.gob.mx

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