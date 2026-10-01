Octubre apenas comienza y México ya tiene otros planes para ti, si este jueves pensabas salir muy campante, hay algo que deberías revisar antes de cerrar la puerta porque el cielo podría ponerse bastante dramático: el clima

Y es que el clima en México este 1 de octubre viene con varios sistemas meteorológicos haciendo de las suyas; así que antes de salir con toda la actitud, mejor checa qué dice el pronóstico y, sobre todo, qué tan preparado tendrás que ir.

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Para esta noche se pronostican #Lluvias fuertes, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de 30 a 50 km/h, en entidades del sur y sureste de #México, incluida la #PenínsulaDeYucatán, además de #Oleaje elevado en estados costeros. Ve la información detallada ⬇️ pic.twitter.com/0rFABiczRM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 1, 2026

¿Cómo estará el clima en México este jueves 1 de octubre?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves se esperan lluvias en buena parte del país debido a la interacción de distintos sistemas meteorológicos.

Uno de los principales protagonistas será el huracán Rachel, que continuará intensificándose al sur de Baja California Sur y favorecerá lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, además de fuertes vientos y oleaje elevado en zonas costeras.

Por otra parte, el frente frío número 1 se extenderá sobre el noreste de México y, en combinación con otros sistemas atmosféricos, provocará lluvias intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo en algunas regiones.

¿Dónde lloverá más fuerte este jueves?

Las lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, se pronostican en:

Coahuila, principalmente en el noreste.

Nuevo León, en el norte.

Tamaulipas, en el noroeste.

Durango, en el norte y noreste.

Zacatecas, en el noroeste y norte.

San Luis Potosí, en el oeste y noroeste.

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Mientras tanto, Aguascalientes, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Yucatán podrían registrar chubascos con lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros.

¿Qué estados tendrán lluvias y posibles tormentas?

Además de las lluvias, el pronóstico contempla condiciones que podrían complicar el panorama en algunas regiones.

Las precipitaciones fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, incremento en los niveles de ríos y arroyos y posibles deslaves.

En el norte del país también hay que poner atención, ya que se prevén vientos fuertes y posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila.

¿Dónde hará más calor en México?

Aunque las lluvias serán protagonistas en varias entidades, el calor no piensa desaparecer.

Se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También se pronostican temperaturas de 30 a 35 grados en regiones de Durango, Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos.

Es decir, mientras en algunas partes del país habrá paraguas y tormentas, en otras el calor seguirá haciendo de las suyas.

Se pronostican #Chubascos con #Lluvias fuertes a muy fuertes, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de 30 a 50 km/h, en zonas de la #CDMX, #EdoMéx y entidades del centro de la República Mexicana, durante las siguientes horas ⬇️ pic.twitter.com/r8W9mwvB7E — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 1, 2026

¿Qué pasará con el huracán Rachel?

El huracán Rachel continuará intensificándose al sur de Baja California Sur, y su amplia circulación favorecerá lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

Además, se esperan vientos de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 a 70 kilómetros por hora, en el sur de Baja California Sur.

El oleaje también será importante: podría alcanzar entre 4 y 6 metros de altura en las costas de Baja California Sur, mientras que en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco se esperan olas de entre 3 y 4 metros.

¿Bajarán las temperaturas durante la madrugada?

Sí, aunque el calor continuará en varias regiones durante el día, también se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius durante la madrugada del viernes en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla.

Así que el clima para este jueves 1 de octubre viene bastante variado: lluvias intensas en algunas regiones, calor en otras, vientos fuertes, oleaje elevado y hasta posibles torbellinos.

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